Espanha. Rei Filipe VI diz que “é melhor encontrar uma solução de Governo em vez de ir a novas eleições”

O rei Filipe VI de Espanha enviou este domingo uma mensagem clara aos partidos políticos para que desbloqueiem o impasse em que o país se encontra desde a investidura falhada de Pedro Sánchez como primeiro-ministro. “É melhor encontrar uma solução de Governo em vez de ir a novas eleições”, disse o monarca, citado pelo jornal “El Mundo”.

Nos jardins do Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca, acrescentou: “Esperamos que haja margem para que os partidos que têm a confiança dos cidadãos possam encontrar uma solução. Se não a encontrarem, há outras soluções dentro dos canais constitucionais.”

Na quarta-feira, o monarca recebe Sánchez na tradicional residência de verão da família real.

Sánchez reúne-se com sociedade civil e partidos

As pressões do rei para o país não ir a novas eleições acontecem numa altura em que todas as comunidades autónomas, à exceção de La Rioja, já formaram os seus governos. Para desbloquear a situação, o Congresso dispõe de 60 dias para chegar a um acordo após a última e falhada tentativa de investidura no final de julho.

Esta semana, Sánchez tem uma série de reuniões marcadas com a sociedade civil e com os partidos políticos com que explora uma abordagem para possíveis pactos de Governo. De acordo com a agência de notícias Efe, o primeiro-ministro em funções reúne-se esta segunda-feira em Valência com a coligação Compromís. Na reunião estarão também presentes o secretário de organização do PSOE, o ministro do Fomento em funções, José Luis Ábalos, e o presidente da Comunidade Valenciana, Ximo Puig.

Sánchez retoma esta semana os seus contactos com organizações ambientalistas para “criar um espaço comum de reflexão”, segundo informou na sexta-feira a porta-voz do Executivo, Isabel Celáa, após a reunião do Conselho de Ministros.