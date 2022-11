O aviso do negociador-chefe da UE: as condições de Boris para renegociar o Brexit são inaceitáveis

Os termos nos quais Boris Johnson se disponibiliza para negociar com a UE um novo acordo são “inaceitáveis”, escreve Michel Barnier, responsável pelas negociações do Brexit por parte da UE, num email enviado aos governos de cada Estado-membro.

No seu primeiro discurso como primeiro-ministro, Boris disse que a eliminação total do ‘travão’ que a UE quer impor entre a Irlanda do Norte e República da Irlanda é condição essencial para que se retomem as negociações, pressuposto que Barnier considera “inaceitável”.

A carta, divulgada pelo “Financial Times”, mostra, porém, que o negociador da UE está disponível para conversar. “Apesar de ter dito que apenas aceita negociar com a UE segundo aquele pressuposto, estamos dispostos a trabalhar de forma construtiva, dentro do nosso mandato”. A UE “vai analisar qualquer ideia do Reino Unido sobre o acordo de saída e continuamos, obviamente, disponíveis para reformular a declaração política”, acrescenta.

No fim da carta, Barnie classifica o discurso de Boris Johnson como “bastante combativo” e diz que os países da Europa têm de se preparar para um cenário em que Boris Johnson dê “prioridade a um não-acordo”, em parte para “colocar pressão sobre a unidade dos restantes 27”.