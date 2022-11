Boris Johnson nomeia irmão para cargo no Governo

Alguns dos nomes que constam da lista de membros do novo Governo britânico não suscitam questões, até porque já se esperava que ali aparecessem, mas outros sim, como o do irmão de Boris Johnson, Jo, que vai desempenhar o cargo de secretário de Estado da Economia, Energia e Indústria.

A composição do governo de Boris Johnson, eleito primeiro-ministro pelos conservadores, já era em parte conhecida mas só esta quinta-feira foi divulgada a lista completa dos novos membros. Jeremy Hunt, como já tinham antecipado os jornais britânico, abandona o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros, sendo substituído por Dominic Raab, que foi ministro do Brexit e vai acrescentar àquela pasta a de Primeiro Secretário de Estado; Sajid Javid, que era ministro da Administração Interna, assume o cargo de ministro das Finanças, e Priti Papel, da ala dura do partido, eurocética e cujo nomeação já era dada como praticamente certa, fica com a pasta da Administração Interna.

Michael Gove, que era ministro do Ambiente no anterior Governo e assumidamente eurocético, foi confirmado como chanceler do ducado de Lancester (na prática, será o n.º 2 do novo primeiro-ministro), Stephen Barclay mantém-se como ministro do Brexit (é um dos poucos que transitam do anterior governo liderado por Theresa May), Andrea Leadsom, eurocética, fica com a pasta da economia, e Theresa Villiers, com posições políticas semelhantes, com a do Ambiente. Alister Jack, outro eurocético, foi nomeado para o cargo de ministro da Escócia.

Além de Stephen Barclay, transita do governo de Theresa May Elizabeth Truss (era secretária de Estado do tesouro e assume agora funções como ministra do Comércio Internacional).

“Carnificina”, “massacre”, “limpeza histórica”

Os cargos mais importantes Boris Johnson atribui-os a conversadores eurocéticos, e esse tem sido o aspecto mais destacado, e também mais criticado por alguns. Sobre a saída de vários membros do anterior governo (11 no total), o “The Times” disse tratar-se de uma “carnificina” e “o mais brutal purgatório do governo na história política moderna”. O “Daily Telegraph” usou termos semelhantes, considerando a remodelação um “massacre político”, o “Daily Mail” responsabilizou Johnson por um “banho de sangue”, o “Daily Express” falou em “limpeza histórica” e o “The Guardian” em “limpeza impiedosa”.

Boris Johnson prepara-se para discursar na Câmara dos Comuns — o discurso está marcado para as 11h30 desta sexta-feira.