O governo de Boris Johnson. Finanças, Negócios Estrangeiros e Interior têm ministros filhos de imigrantes

Priti Patel é a nova ministra do Interior. Tem 48 anos e foi protagonista de um caso digno de filme, enquanto ministra do Desenvolvimento Internacional no Governo de Theresa May. Patel foi afastada do Executivo por causa das suas reuniões com representantes do Governo de Israel. Tudo teria sido normal se a ministra não as tivesse ocultado da chefe do Governo para quem trabalhava.

Sajid Javid vai gerir as Finanças britânicas e tem a seu cargo uma pasta difícil, de desafios imprevisiveis se o Brexit acontecer mesmo. Faz 50 anos em dezembro e teve experiência governativa nos Executivos de David Cameron e de Theresa May. Trabalhou no Deutsche Bank, antes de se dedicar à carreira política.

Dominic Raab tem 45 anos e é o novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi nomeado ministro do Brexit no Governo de Theresa May há um ano, cargo de que se demitiu a 15 de novembro, por se opor ao acordo de saída que foi negociado com a sua participação. Uma pirueta que talvez tenha ditado a escolha de Boris Johnson.

Os três primeiros nomes a serem conhecidos do novo Governo britânico são todos filhos de imigrantes. Patel é filha de uma família indiana [região do Gujarat] que imigrou para o Uganda até ser expulsa — juntamente com todos os outros imigrantes asiáticos — pelo então Presidente Idi Amin, no início da década de 70 do século passado. Os pais de Pritti imigraram para o Reino Unido.

O pai de Javid era motorista de autocarros. Um dos muitos muçulmanos paquistaneses que imigrou para o Reino Unido em busca de melhores condições de vida. O pai de Raab é um judeu nascido na Checoslováquia, que já cresceu no Reino Unido.