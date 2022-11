Em Espanha está tudo nas mãos de Iglesias. Ou quase

A Grécia foi a votos a 7 de julho e dois dias depois o novo Governo estava em funções. Em Espanha, as legislativas realizaram-se no passado dia 28 de abril e, quase três meses mais tarde, o risco de o Executivo do socialista Pedro Sánchez não conseguir apoio parlamentar parece cada vez maior.

Seguro de que Sánchez optaria por uma coligação das esquerdas, o líder do Podemos, pablo Iglesias, falou em tom de analista político no Congresso dos Deputados, reafirmando que este seria o melhor caminho para o país e sugerindo que Sánchez não deveria esquecer ou menosprezar o apoio dos independentistas catalães.

Iglesias quis dizer sim ... mas disse talvez e, num passe de mágico, Sánchez apelou à abstenção do PP, o segundo partido mais votado nas últimas eleições gerais.

Por agora está tudo em aberto, já que Pablo Casado respondeu: “Você não é de fiar”. E disse-o taxativamente, como líder do segundo partido de centro-direita, enviando um recado implícito a Rivera.