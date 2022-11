Quatro republicanos juntam-se aos democratas na Câmara dos Representantes para censurarem tweets racistas de Trump

A Câmara dos Representantes votou esta terça-feira a favor de uma resolução que denuncia os “recentes comentários racistas” de Trump. A proposta obteve 240 votos a favor e 187 votos contra.

Quatro republicanos votaram a favor da resolução - Will Hurd, Brian Fitzpatrick, Fred Upton e Susan Brooks -, assim como o independente Justin Amash

Em causa estiveram as declarações de Donald Trump no Twitter, que no domingo mandou quatro congressistas democratas “voltarem para as terras de onde vieram.” O comentário foi dirigido a congressistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, que lideraram as divergências com a líder dos democratas, Nancy Pelosi.

É “muito interessante ver congressistas democratas, progressistas, que originalmente vêm de países cujos governos são uma catástrofe total e completa, os piores, os mais corruptos e ineptos do mundo, dizerem em voz alta e agressivamente para o povo dos Estados Unidos, a nação maior e mais poderosa do mundo, como o nosso governo deve ser gerido”, acrescentou Trump.

Posteriormente, o Presidente dos EUA garantiu no Twitter que aqueles comentários não eram racistas e que os republicanos não deviam mostrar “fraqueza”.