Michael Gove apoia Boris Johnson para primeiro-ministro mas os dois já foram os maiores inimigos da política britânica

O homem que queria estar no lugar de Boris Johnson, isto é, como favorito à sucessão a Theresa May em Downing Street, disse esta terça-feira que Johnson dará um “ótimo” primeiro-ministro e que confia nele para “fazer um bom trabalho” à frente dos destinos do Reino Unido. Michael Gove, atual secretário para o Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, fez um discurso esta manhã onde deixou claro o seu apoio a Johnson agora que faltam cerca de 72 horas para se saber em quem votaram os membros do partido conservador para o lugar de May. Não foi em Gove, que concorreu para o lugar mas foi afastado na última ronda, da qual sobraram Jeremy Hunt e Boris Johnson.

O Gove que o elogiou esta terça-feira foi o mesmo que bloqueou a sua caminhada até Downing Street em 2016, logo depois de David Cameron se ter demitido no seguimento da vitória do Brexit. Durante o referendo, ambos foram o rosto da campanha Vote Leave, mas depois Gove decidiu abandonar o seu colega e concorrer também, em seu próprio nome. Até ali colega e apoiante de Boris, e principal conselheiro da sua campanha, Gove decidiu, apenas horas antes do fim do prazo para a entrega das candidaturas, que já não considerava Boris o homem certo para o posto - e que iria apresentar a sua própria campanha.

Por isso, o diário “The Telegraph” perguntava no email que, de manhã, envia aos seus leitores, se este apoio é sincero ou se Gove está apenas à espera de conseguir um lugar como ministro de Boris.