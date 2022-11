Furacão "Barry" chegou à Louisiana como tempestade tropical

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla inglesa) indicou que o "Barry" chegou ao Estado da Louisiana, nos EUA, este sábado, já transformado em tempestade tropical.

Às 18h (GMT) a tempestade tropical registava ventos de cerca de 113 quilómetros por hora, segundo dados do NHC e dirigia-se para noroeste a 9,5 quilómetros por hora, esperando-se um desvio norte-noroeste esta noite, seguido de outro para norte no domingo.

Apesar de o "Barry" estar enfraquecido, o governador da Louisiana, John Bel Edwards, alertou em conferência de imprensa que "este é apenas o começo".

"Pedimos a todos que permaneçam alerta e em segurança, estão previstas inundações devido à chuva", avisou, destacando que há três mil elementos da Guarda Nacional prontos para responder às emergências no Louisiana. "Vão ser dias longos no nosso estado", previu o governador.

Morgan City é uma das localidades que poderá ser mais afetada devido à sua localização perto da costa do Golfo do México. Estima-se que cerca de 50% dos seus 12.000 habitantes se encontrem sem eletricidade. Situada 112,5 quilómetros a sul de Nova Orleães, Morgan City está cercada por lagos, rios e pântanos. Os residentes protegeram-se nas suas casas com sacos de areia.

"Este tipo de evento não é estranho para nós, embora já não sofrêssemos com um furacão há 10 anos, mas eles têm passado por cá", disse o presidente da câmara local, Frank Grizzaffi.

As autoridades esperam que o "Barry" se desloque para o centro do estado e manifestaram a esperança de que perca rapidamente a força. A temporada de furacões na bacia do Atlântico começou oficialmente a 1 de junho, mas já a 20 de maio, uma tempestade subtropical, "Andrea", formara-se a sul-sudeste do arquipélago das Bermudas e enfraquecera rapidamente sem causar danos.

De acordo com uma previsão atualizada da Universidade do Estado do Colorado (CSU) divulgada esta semana, a atividade da atual temporada de furacões no Atlântico será média, com 14 tempestades tropicais, das quais seis irão converter-se em furacões, o primeiro deles, o "Barry".

A Louisiana sofreu os efeitos do furacão "Katrina" em 2005, que causou mais de 1.800 mortes, especialmente na cidade de Nova Orleães.