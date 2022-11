Jair Bolsonaro designou o filho Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil nos EUA

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta quinta-feira que decidiu designar o seu filho Eduardo para o cargo de embaixador do país nos EUA.

“Da minha parte, eu me decidi agora mas não é fácil uma decisão como esta estando no lugar dele e renunciando ao mandato”, disse o chefe de Estado, citado pelo jornal “Folha de S. Paulo”. No caso de aceitar o cargo, Eduardo Bolsonaro terá de renunciar ao mandato de deputado federal. “Apesar de ser meu filho, ele tem de decidir”, acrescentou o Presidente.

Questionado pela “Folha” sobre o assunto, o deputado respondeu: “A missão que o Presidente Bolsonaro der para mim certamente vou desempenhar da melhor maneira. Não tem nada formal, nada oficial. O Presidente falou, está falado, mas não chegou nada oficial.”

Eduardo “daria conta do recado perfeitamente”

Jair Bolsonaro justificou a sua decisão dizendo que Eduardo “é amigo dos filhos do Donald Trump, fala inglês e espanhol, tem uma vivência muito grande do mundo”, pelo que “poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado perfeitamente”. Se dependesse dele, o Presidente decidiria de imediato, garantiu, mas lembrou que, além de ser deputado, o filho acabou de se casar.

“Não quero decidir por ele seu futuro. Eu fiquei pensando: imagine se tivesse no Brasil o filho do Presidente Mauricio Macri como embaixador da Argentina? Obviamente que o tratamento seria diferente de um embaixador normal”, considerou.

Senado ainda terá de confirmar indicação do Presidente

Ainda segundo a “Folha”, Eduardo pediu aos seus assessores para confirmarem se precisaria de renunciar como deputado para assumir o cargo de embaixador ou se bastaria uma licença. O deputado fez 35 anos na quarta-feira, a idade mínima para ser embaixador. Após a indicação presidencial, o Senado ainda terá de confirmar o nome.

O Presidente esclareceu ainda que já conversou com o Ministério da Defesa sobre o assunto e que também contactou Washington.