Ursula von der Leyen vai reunir-se esta quarta-feira com os grupos parlamentares em Estrasburgo

A candidata à presidência da Comissão Europeia (CE), a alemã Ursula von der Leyen, vai chegar a Estrasburgo esta quarta-feira às 15h (menos uma hora em Portugal) para reunir com os grupos do PE, começando com aquele onde se enquadra o seu partido, a CDU, o Partido Popular Europeu.

Quanto ao futuro processo de audições, a deputada socialista Margarida Marques disse ao Expresso que "a procissão vai ainda no adro". Na sua opinião, "vai haver um olhar particularmente severo relativamente à candidata à CE" por causa da forma como decorreram as nomeações em Bruxelas e como o Spitzenkandidat apoiado pelos socialistas portugueses, o holandês Frans Timmermans, acabou por ser ultrapassado no processo. "Foi uma derrota e pelas piores razões", concluiu.

Quanto aos discursos dos candidatos à presidência do PE, Margarida Marques disse ao Expresso tê-los considerado "institucionais como previsto", destacando o do candidato David-Maria Sassoli, do mesmo grupo político, Socialistas e Democratas como o "abrangente e ligado às questões políticas que são prioritárias", ainda que os discursos da candidata dos Verdes, Ska Keller, e da Esquerda Unitária, Sira Rego, tivessem versado temas prementes para o futuro da Europa, disse.

Quanto ao posicionamento expresso do PE, Margarida Marques foi clara: "É inadmissível que os líderes europeus interfiram nos candidatos à presidência do PE. As competências das diferentes instituições devem devem ser respeitadas".

Foram "bons discursos em geral embora me tenha identificado mais com o da candidata da Esquerda Unitária", disse ao Expresso a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, referindo a candidata espanhola Sira Rego. Marisa Matias disse que foi o discurso "mais político" e mais ligado aos objetivos que deve ter um presidente deste Parlamento Europeu.

Quanto ao facto de o "deputado que exerce a presidência" neste momento, e ex-presidente do PE, Antonio Tajani, ter insistido na independência com a qual os deputados ao PE vão escolher o seu presidente, Marisa Matias comentou: "Quando é preciso dizê-lo e anunciá-lo... está tudo dito, mostra bem o estado atual da Europa". Tajani referia-se à sugestão de candidatos para presidir ao PE feita em Bruxelas.