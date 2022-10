Ministra de Bolsonaro: "O Brasil está doente"

A uma semana do governo de Jair Bolsonaro completar seis meses e sem que ninguém tivesse dado conta, Damares Alves, ministra brasileira da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esteve em Lisboa no último fim de semana para o encontro de ministros mundiais da Juventude. Em entrevista ao Expresso, a pastora evangélica diz que "a população brasileira está doente" e que é preciso acabar com "o patrulhamento ideológico". Surpreendente, é possível construir um polémico "evangelho" com base nas suas afirmações.

