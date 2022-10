Companhias aéreas dos EUA prolongam suspensão de voos com modelo 737 MAX

Depois de a American Airlines e a United Airlines terem anunciado que a suspensão dos voos com o modelo 737 MAX da Boeing iria prolongar-se até setembro, a Southwest Airlines comunicou esta quinta-feira que não irá operar voos com esse aparelho pelo menos até 1 de outubro.

Em causa está um comunicado da Administração Federal da Aviação (FAA), divulgado na quarta-feira, que alerta para a descoberta de um “novo risco potencial” no aparelho. O organismo avisou ainda que só será revogada a suspensão dos voos com aquele modelo quando considerarem que for seguro.

“Iremos continuar a avaliar as alterações no software dos modelo 737 MAX da Boeing e continuamos a desenvolver todas as exigências necessárias. O processo visa descobrir potenciais riscos. Recentemente descobrimos um novo risco potencial que não pode ser mitigado”, pode ler-se num comunicado publicado no Twitter.

Segundo a Reuters, os testes para certificação dos voos com estes aparelhos, procedimento necessário para a Administração Federal da Aviação aprovar o novo software do modelo 737 MAX, não deverá acontecer antes de 8 de julho. Com todas as etapas necessárias, a aprovação final por parte da FAA só deverá ocorrer no quarto trimestre.

O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, afirmara em maio que a suspensão dos voos com o modelo 737 MAX da Boeing deveria vigorar até agosto.

O responsável disse ainda esperar promover uma cimeira que reúna pilotos, reguladores e outros membros da aviação civil para debater os principais problemas do Boeing 737 MAX e medidas para evitar acidentes futuros com este modelo.

Foi em março que a Boeing anunciou a suspensão de todos os voos com a sua frota dos aviões 737 Max, que causou 346 mortos em poucos meses, face à descoberta de novos dados que colocavam dúvidas sobre a segurança destes aviões.