Por um lado quer parecer “um homem duro”, por outro recua porque “podiam morrer civis”: Trump sabe o que fazer com o Irão?

Os aviões estavam no ar e os navios nas posições definidas, mas nenhum míssil haveria de ser lançado. O Presidente norte-americano recebera a informação tardia (dez ou quinze minutos antes do ataque, segundo se sabe) de que possivelmente seriam atingidas 150 pessoas nesse ataque planeado às posições militares do Irão e voltou atrás na sua decisão. O ataque estava desenhado para mostrar aos generais da república islâmica que os norte-americanos não iam simplesmente ver o seu material de guerra - drones, neste caso - explodir e não fazer nada em relação a isso.

Mas naquela noite, a desta quinta-feira, não haveria nenhum ataque para evitar a centena e meia de mortes. Foi assim que aconteceu, pelo menos a acreditar na versão dos acontecimentos, por enquanto ainda não desmentida, dada pelo próprio Donald Trump. No Twitter, escreveu assim: “Estávamos preparados para retaliar quinta-feira à noite em três lugares diferentes [do Irão] e quando perguntei quantos iam morrer, '150 pessoas, senhor', foi a resposta de um general. Dez minutos antes do ataque, parei-o”.

O que não quer dizer que a retaliação tenha sido engavetada. Richard Nephew, especialista em Política Internacional da Universidade Columbia especializado em conflito energético, considera precisamente o contrário: “Nada disto muda a probabilidade muito real de um conflito militar com o Irão, no futuro. A reação de Trump simplesmente atrasa essa possibilidade. As origens das tensões, ou seja, as sanções norte-americanas e o programa nuclear do Irão que agora está em expansão, tal como a sua posição regional, não estão resolvidas”, diz ao Expresso numa entrevista por e-mail.

Opinião diferente tem Germano Almeida, analista de política internacional, e sustenta-a não só com base nas declarações de Trump durante o seu discurso de candidatura às eleições presidenciais na Florida (“as grandes nações não se envolvem em guerras intermináveis”, afirmou o Presidente norte-americano) mas também nas notícias recentes de que Trump terá enviado já uma mensagem ao Governo iraniano no sentido de estabelecer um diálogo. “Não vejo como é que poderia haver uma guerra. O Irão não é o Iraque ou o Afeganistão ou a Síria. Os EUA nunca iriam meter-se nisso.” Além disso, diz o analista ao Expresso, há “vários sinais de que querem negociar com os iranianos”. “É verdade que a diabolização do Irão, típica em Trump, tem aqui o seu ponto mais grave e arriscado, mas acho que nesta altura é importante focarmo-nos nas frases que hoje talvez fossem fáceis de esquecer, frases em que o Presidente fala de entendimento, diálogo e pacificação.” E se tem havido ameaças de destruição, isso não é mais do que uma “estratégia”, A estratégia, aliás. “Parece-me haver aqui uma fase ‘fire and fury’. Trump também prometeu ‘fogo e fúria’ a Pyongyang e depois quis negociar”, diz Germano Almeida, para quem o mais provável é que os EUA retaliem a explosão do drone através de um ataque militar à base de onde este terá sido lançado, tal como foi feito em resposta aos ataques com armas químicas por parte do Governo sírio, liderado por Bashar al-Assad.

Trump já não é “o miúdo mais irrequieto e irresponsável” na sala?

O anúncio de Trump de que o ataque tinha sido cancelado é demasiado autocentrado e de quem espera, quase implora, por um elogio à escala nacional. Também sobram dúvidas a respeito do “timing” do anúncio de cancelamento e sobre quais as motivações de Trump além da óbvia - evitar mortes. Germano Almeida fala em muito “amadorismo”, mas também prudência. “Trump tinha praticamente toda a gente a favor do ataque, tinha o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, e tinha o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a dizer ‘avança’. Uma retaliação era relativamente normal, mas ainda assim ele considerou que a resposta não seria proporcional à explosão do drone.” Isto mostra, continua o analista, que “entre as pessoas que mandam na administração norte-americana Trump já não é o miúdo mais irrequieto e irresponsável - e tomou uma decisão correta no momento mais crítico e arriscado da recente escalada de tensão entre os EUA e o Irão”.

sarah silbiger/getty images

Mas o “amadorismo” da administração acaba por ser o que mais salta à vista, diz Germano Almeida, que não se recorda de uma situação semelhante ocorrida nos últimos anos. Isso é visível tanto no número de “postos médios e altos, postos de segurança nacional, defesa e segurança externa que continuam por preencher” — sendo o caso mais “grave” o de Patrick Shanahan, que desistiu esta semana da nomeação para secretário da Defesa dos EUA após revelações sobre violência familiar — mas também de um ponto de vista “político e estratégico”. “Houve uma inflexão negativa entre a primeira e a segunda fase da administração Trump, com a saída dos chamados adultos: Rex Tillerson, Jim Mattis e o general H. R. McMaster, ex-assessor de segurança nacional de Trump.” Eles saíram e os seus lugares “foram ocupados pelos ‘falcões’, que têm uma ideologia anti-Irão mais vincada”, diz o analista, sublinhando ainda que “os dois que mais aconselham Trump na questão do Irão são provavelmente os maiores iranofóbicos das forças de segurança americanas” - John Bolton e Mike Pompeo.

Que disso não se depreenda, contudo, que Trump está simplesmente a ser influenciado. “Ele é o responsável pelo ambiente atual entre os EUA e o Irão. A partir do momento em que decidiu renunciar ao acordo nuclear, abriu espaço para a radicalização do Irão e fragilização dos seus líderes mais moderados, excluindo quaisquer hipóteses de integração política, como previa o acordo. O mal começou aí.”

Trump quer parecer durão e dialogante ao mesmo tempo

“Há dois problemas reais com a ameaça dele. Primeiro, é óbvio que Trump tem um complexo com querer ser visto como durão, punho de ferro. Entendeu que as histórias que surgiram na imprensa o fizeram parecer indeciso, o que, no seu entender, é sinónimo de fraco. Como o que mais quer é apagar esta linha de pensamento, recorre ao Twitter”, diz Richard Nephew. Para quê? Para dizer que os Estados Unidos estão sempre prontos para o ataque e para lançar comentários com ameaças dentro como aquela que escreveu, também no Twitter, logo depois de o drone ter sido destruído: “O Irão cometeu um erro muito grave”, escreveu apenas.

Há sempre uma aura de perigo, de ameaça, que envolve tudo o que Trump diz no palco da política internacional, mas no fundo, continua o especialista da Columbia, “Trump sabe que dar início a uma crise com o Irão pode absorver toda a agenda que lhe resta para este primeiro mandato” e por isso vai ter cuidado para não colocar demasiado ênfase neste assunto. Até porque “a sua base eleitoral, que o sustenta, não quer mais guerras - e ele sabe isso -, só que também sabe que eles votaram num ‘homem duro’ - então ele está a tentar equilibrar as duas coisas”, diz Nephew.

O problema é que naquilo que Trump julga ser equilíbrio o Irão pode ver fraqueza. “O risco real é de que o Irão aprenda uma lição diferente: que Trump vai usar palavras duras mas que nunca vai agir”. A ameaça de que as pessoas podem morrer é um caso em particular que mostra como o que Trump diz pode ser lido de uma forma totalmente diferente em Teerão: “Claro que existiria sempre a possibilidade de haver mortos - e se Trump não teve isso em consideração então é louco. Os iranianos não acreditam que ele não tenha considerado a existência de mortos, então veem este recuo como uma cortina de fumaça para obscurecer a fraqueza real do próprio Trump”, explica ainda Nephew.

Irão também “evitou mortes” de norte-americanos

Para Trump não ficar com a trunfo de ser o único magnânimo nesta história, o Irão também informou esta sexta-feira que, se quisesse, podia ter abatido na quinta-feira outro aparelho militar norte-americano, um avião P-8 com 35 pessoas a bordo, que também violou nesse dia, em simultâneo com o drone derrubado, o espaço aéreo iraniano. "Poderíamos ter atingido também esse avião, mas abstivemo-nos de o fazer porque a nossa intenção era apenas enviar uma mensagem às forças terroristas norte-americanas na região", afirmou o comandante da força aérea dos Guardas da Revolução do Irão, Amir Ali Hayizadeh.