Polícia chamada à casa de Boris Johnson devido a uma altercação com a namorada

A polícia foi chamada às primeiras horas desta sexta-feira à casa onde vivem Boris Johnson e a sua namorada, Carrie Symonds, depois de vizinhos do provável futuro líder dos conservadores britânicos terem escutado uma altercação que envolveu gritos e outros ruídos. Segundo o jornal "The Guardian", a discussão podia ser ouvida fora da propriedade em que o casal vive e um vizinho citado pelo mesmo jornal disse ter ouvido uma mulher a gritar, além daquilo que lhe pareceu ser o som de objetos a bater.

O mesmo vizinho referiu ter escutado, a certa altura, Carrie Symonds a gritar: "larga-me" e "sai do meu apartamento". O habitante do edifício onde mora Johnson afirmou ter-se sentido preocupado com os acontecimentos e decidiu ir bater à porta da casa do casal, mas sem ter conseguido obter resposta. Foi nesta altura, e após três tentativas de contacto, que decidiu procurar a ajuda dos serviços de emergência britânicos através do número telefónico 999.

Dois carros e uma carrinha da polícia apareceram poucos minutos depois do alerta, de acordo com o relato do mesmo vizinho, mas acabaram por abandonar o local após terem recebido a garantia por parte de Boris Johnson e da mulher de que tudo estava bem. O "Guardian" contactou a polícia, que incialmente afirmou não haver registos de algum incidente na morada em causa. Mas, confrontada com o número do processo e com a identificação dos veículos utilizados na operação, acabou por fazer uma declaração em que reconhece ter sido chamada às 00h24 desta sexta-feira por um morador do sul de Londres que se manifestou preocupado com o bem estar e a segurança de uma vizinha.

Na mesma nota, a polícia londrina adianta que falou com todos os ocupantes do apartamento em causa e ter constatado que se encontravam bem e em segurança. "Os agentes não registaram ofensas ou preocupações e não se detetaram motivos para a ação da polícia", adiantou o comunicado oficial.

O vizinho que falou com o "Guardian" disse ter gravado a altercação, registo audio que mostrou ao jornal e através do qual é possivel escutar Boris Johnson a recusar-se a abandonar o apartamento e a dizer a Carrie Symonds para sair do seu computador antes de se escutar um ruído elevado de algo a quebrar-se. Symonds pode ser ouvida a acusar Johnson de ter manchado um sofá com vinho tinto: "Não te preocupas com nada porque és mimado. Não te preocupas com o dinheiro nem com nada",

A testemunha revelou, ainda, ter escutado o barulho de pratos a partirem-se e repetidos gritos de Carrie Symonds para que Boris Johnson abandonasse a casa, a que se seguiram insistentes recusas por parte do provável futuro líder do partido conservador. Depois dos gritos, fez-se silêncio e ouviu-se uma pancada forte que terá feito tremer a casa.

O "Guardian" contactou o gabinete de Johnson em busca de um comentário, mas não obteve resposta. Carrie Symonds, com quem o antigo presidente da câmara de Londres mantém uma relação desde há cerca de um ano, envolveu-se na carreira política de Johnson e integra a equipa que está a trabalhar na candidatura à chefia dos conservadores e ao cargo de primeiro-ministro.