Autoridades espanholas resgatam 228 migrantes no Estreito de Gibraltar

O Salvamento Marítimo espanhol resgatou esta segunda-feira 228 migrantes de origem magrebina, oito dos quais menores, que viajavam em quatro embarcações em águas do Estreito de Gibraltar.

Segundo o Salvamento Marítimo, os migrantes foram ajudados pela embarcação "Salvamar Suhail", que os resgatou, tendo sido depois transferidos para uma outra embarcação que os está a transportar para o porto de Algeciras.

Dos 228 migrantes, sete são mulheres e oito são menores. O navio "Luz de Mar" está a efetuar o transporte dos migrantes para o porto, onde devem chegar ao fim da noite de hoje.

No domingo, equipas do Salvamento Marítimo espanhol resgataram 139 migrantes que viajavam a bordo de três embarcações na zona do Estreito de Gibraltar rumo à costa de Cádis.