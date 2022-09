Espanha. Franco fica na tumba... por agora

A laje de granito de 1500 quilos que o cobre, sobre a qual jaz permanentemente uma coroa de flores frescas, não se moverá por agora.

O Tribunal Supremo rejeitou a intenção do Governo do socialista Pedro Sánchez de exumar do seu túmulo no Vale dos Caídos, perto de Madrid, os restos do ditador Francisco Franco, falecido há 43 anos.

A transladação para um jazigo familiar no cemitério de El Pardo, onde Franco e família viveram durante décadas, estava prevista para segunda, dia 10. Não poderá ser assim.

