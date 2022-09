ONU retira do Sudão pessoal não essencial

A Organização das Nações Unidas (ONU) retirou do Sudão funcionários não essenciais, anunciou esta quarta-feira uma porta-voz da entidade, quando a repressão no país já provocou mais de 100 mortos desde segunda-feira.

"Nós relocalizámos temporariamente pessoal da ONU não essencial, se bem que todas as operações da Organização continuem no Sudão", indicou a porta-voz Eri Kaneko.

Não foi detalhado o número de empregados retirados nem para onde foram transferidos. A ONU dispõe de uma grande presença no Sudão, com empregados saídos de 27 organismos, cuja maior parte está focada na ajuda humanitária à população.

A ONU já tem uma missão de paz no Darfur, realizada em conjunto com a União Africana, com cerca de 7.200 militares e polícias.

Os chefes do movimento de contestação no Sudão rejeitaram hoje uma oferta de diálogo dos generais no poder.