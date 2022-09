Amnésia imposta nos 30 anos do massacre de Tiananmen

Três décadas de acelerado crescimento económico não diminuíram os esforços do Partido Comunista Chinês para moldar a memória coletiva: a repressão militar do movimento pró-democracia da Praça Tiananmen, na primavera de 1989, continua a ser “o maior tabu político da China”, escreveu esta semana um jornal de Hong Kong.

Mesmo o dia — liu si (4 de junho) — é mencionado em segredo. “A maioria dos jovens chineses desconhece o que a data significa”, realçou o “South China Morning Post”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)