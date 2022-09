Há um mês espancaram Muhlaysia. Há dias mataram-na

Quando a polícia chegou, já o corpo de Muhlaysia Booker estava caído no chão. De barriga para baixo, tombada pela força de, pelo menos, um tiro. Muhlaysia Booker estava morta. A mulher transgénero de 23 anos foi atacada. Não tinha identificação e os exames para revelar quem realmente era demoraram uns dias. Mas já não há dúvidas de que a Muhlaysia Booker que morreu neste fim de semana é a mesma Muhlaysia Booker que há um mês foi brutalmente atacada por um grupo de homens num parque de estacionamento em Dallas, no estado norte-americano do Texas.

“Assim que chegámos, encontrámos a vítima com o rosto no chão, morta na sequência de um violento homicídio”, descreveu Vincent Weddington, chefe da polícia de Dallas, em conferência de imprensa também transmitida nas redes sociais. Faltava pouco para as 7h00 de sábado quando soou o alerta: um corpo na estrada de Valley Glen, junto aos número 7200. Era o de Muhlaysia Booker, viria a saber-se dias depois.

Para já, as autoridades excluem que o homicídio esteja de alguma forma relacionado com o espancamento de que a jovem foi vítima no mês passado. “Neste momento, não há nada que indicie Edward Thomas no crime que aconteceu no sábado”, assegura a polícia de Dallas. Thomas foi o homem detido e acusado da agressão que ocorreu em abril. No entanto, continuam por identificar, deter e acusar, os restantes homens que participaram na agressão.

€180 para a espancarem

Thomas está detido desde 12 de abril, acusado de agressão. Naquele dia, Muhlaysia tentava fazer inversão de marcha num parque de estacionamento. Pôs a marcha-atrás e carregou no acelerador. Bateu num outro carro e, então, começou a confusão. Segundo descreve a BBC, o condutor apontou uma arma à mulher. Só a deixaria sair dali quando ela pagasse o arranjo, ameaçou.

Em torno dos dois, as pessoas juntaram-se para ver o que se passava. Entre os curiosos estava Thomas, a quem terão sido oferecidos 200 dólares (cerca de 180 euros) para bater em Muhlaysia. As imagens da agressão, que entretanto foram publicadas e partilhadas nas redes sociais, mostram o homem a calçar umas luvas e a esmurrá-la repetidas vezes.

Ao longo do vídeo, Thomas insulta-a várias vezes, há comentários homofóbicos e racistas. Outros homens juntam-se a ele para a agredirem.

“Estou extremamente zangado com aquilo que parece ser uma mobilização violenta contra esta mulher. Aquilo que estas pessoas fizeram não representa o que a população de Dallas sente sobre a sua comunidade LGBTQ. Não vamos tolerar este tipo de comportamento”, disse na altura Mike Rawlings, mayor de Dallas.

Desde então, além de Thomas, um outro homem chegou a ser detido mas não foi apresentada queixa. Agora, continua a investigação da agressão a Muhlaysia. E começou também à investigação à sua morte.