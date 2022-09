Partido no poder ganha eleições na Índia

O Partido do Povo Indiano (BJP), do primeiro-ministro Narendra Modi, surge como provável vencedor das eleições da Índia, a maior democracia do mundo.

As sondagens à boca da urna indicam que a aliança governamental no poder, liderada pelo BJP, terá uma maioria que lhe permitirá formar governo. O resultados das eleições será divulgado a 23 de maio.

As pesquisas divulgadas pelos media indianos coincidem. O partido BJP perderá alguns lugares no Parlamento, mas a sua base de apoio viabilizará uma maioria dos 543 deputados.

Segundo as sondagens, a aliança governamental, liderado pelo BJP, ganhará entre 280 e 315 lugares - precisa de 272 representantes para formar governo.

As eleições que terminaram este domingo após uma maratona de 39 dias eram vistas como um referendo ao primeiro ministro Modi.

Segundo as sondagens a aliança liderada pelo Congresso Nacional Indiano (INC), o maior partido da oposição, reforçará a representação, ganhando entre 128 e 132 lugares no Parlamento. O INC conquistara em dezembro três grandes estados agropecuários ao BJP e ambicionava derrotar o partido no poder através de alianças com partidos regionais.

Atualmente, a coligação governamental conta com 341 lugares (269 do BJP) enquanto o INC tem apenas 45.

Quase 900 milhões de eleitores de um universo de 1,3 mil milhões de indianos podem votar, num gigantesco processo eleitoral que se reparte por 29 Estados, sete fases e se iniciou a 11 de abril - uma maratona de 39 dias. Foram ativadas um milhão de assembleias eleitorais, um reforço de 100 mil face às eleições de 2014.

Em disputa estavam 543 assentos da Assembleia do Povo (Lok Sabha) - dois são indicados pelo Presidente, para um mandato de cinco anos.