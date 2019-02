Trump evita mais um 'shutdown' mas vai declarar estado de emergência para financiar o muro

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai assinar um acordo conseguido por um painel de democratas e republicanos que garante o financiamento do governo e, assim, evita um segundo ‘shutdown’ que toda a gente teme. Mas segundo o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, Trump vai assinar ao mesmo tempo uma declaração de emergência nacional para garantir o financiamento do muro na fronteira com o México.



Num discurso no Senado esta quinta-feira, McConnell tentou tranquilizar os legisladores inseguros quanto à posição do presidente. Isto porque o novo acordo sobre a segurança fronteiriça não dá a Trump os mais de cinco mil milhões de dólares que ele exige para que possa construir o muro, e por isso surgiram medos de que o presidente pudesse não o assinar, mergulhando o governo numa nova paralisação durante a qual milhares de funcionários públicos deixam de ser pagos por tempo indeterminado.

"O presidente indicou que está preparado para assinar a lei. E também vai emitir uma declaração de emergência nacional ao mesmo tempo", disse McConnell, que disse também que irá apoiar o presidente nesta última decisão.

Alguns democratas já expressaram o seu desacordo com esta intenção de Trump: primeiro porque há muitas coisas permitidas sob estado de emergência que a lei ordinária não permite, como prisões prolongadas, e depois porque uma ordem executiva retira poder ao ramo legislativo dos Estados Unidos na medida em que o presidente está a decidir, sozinho, contra o seu Congresso, a aprovação de um medida que uma parte dos representantes da nação registaram.