Testemunha afirma que 'El Chapo' drogava e violava meninas de 13 anos

O antigo líder do cartel de narcotráfico de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, drogou e violou meninas menores de idade, algumas com apenas 13 anos, assegurou uma testemunha do processo contra o mexicano a decorrer num tribunal de Brooklyn, Nova Iorque.

Estas revelações, feitas pelo traficante colombiano Alex Cifuentes, colaborador próximo de Guzmán, surgem depois de o jornal "The New York Times" ter pedido a desclassificação de documentos não diretamente relacionados com o processo por narcotráfico.

Segundo Cifuentes, 'El Chapo' ordenava-lhe colocar "uma substância em pó" dentro das bebidas das menores a fim de as poder violar num dos seus esconderijos. "Guzmán chamava-lhes 'as suas vitaminas', porque acreditava que ter relações sexuais com menores lhe 'dava vida'".

Os mesmos documentos desvendam que um subordinado de Guzmán, conhecido como 'Comadre María', lhe enviava regularmente imagens de raparigas menores. As escolhidas eram entregues ao narcotraficante em troca de 5 mil dólares - o que configuraria o crime de pedofilia e prostituição.