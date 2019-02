Brexit. Mais perto da UE ou do precipício?

A duas semanas da próxima data crucial para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), a neve ocupa boa parte das autoridades britânicas. Por um lado, prognósticos de nevões e frio glacial exigem alertas e medidas de segurança. Por outro, vários deputados tiveram de cancelar férias para esquiar quando o Governo decidiu anular a pausa parlamentar marcada para 14 a 24 de fevereiro, difícil de compaginar com a urgência de resolver o ‘Brexit’.

Com a saída marcada para as 23h de 29 de março e quando só um acordo aprovado ou um pedido de adiamento ou revogação podem evitar que seja abrupta, a Câmara dos Comuns mandatou Theresa May para ir a Bruxelas tentar alterar o acordo de novembro, que os deputados rejeitaram em janeiro. Em causa está o backstop, a solução que impede nova fronteira física entre as Irlandas caso a UE e o Reino Unido não tenham um acordo comercial em vigor até final de 2020.