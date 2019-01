O regresso da doença misteriosa: grilos de cauda curta ou ataque sónico?

O Canadá vai reduzir para metade o 'staff' da embaixada em Havana, em Cuba, conta a BBC. A decisão surgiu após o 14.º elemento da instituição ter sido afetado por um fenómeno que está ainda por explicar e que já afetara o corpo diplomático norte-americano.

Tonturas, náuseas e dificuldades de concentração. São estes os sintomas que têm sido transmitidos e se estendem à embaixada dos Estados Unidos naquele país. Basta uma viagem ao Google seguida da pesquisa “ataque sónico Cuba” para compreender que outrora houve uma teoria norte-americana a sugerir que aquele fenómeno tinha dedo do Governo cubano. As últimas notícias, no entanto, à boleia de uma investigação das universidades de Berkeley e Lincoln, sugerem que afinal os sintomas terão sido causados pelo som de grilos de cauda curta.

O Canadá, que não interrompeu a relação diplomática com aquele país após a revolução cubana em 1959, descartou desde logo o cenário de ataque sónico.

Os sintomas, informou o Governo canadiano, afetam empregados, maridos, mulheres e dependentes, que nesta altura já se encontram em observação e sob medicação.

Os serviços da embaixada canadiana em Havana vão continuar em funcionamento, embora seja previsível que sofram constrangimentos.