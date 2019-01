Julen estará agora a pouco mais de dois metros da equipa de resgate

Os mineiros que participam nas operações de resgate de Julen escavaram 1,5 metros dos 3,8 necessários para chegar ao menino de dois anos que caiu num poço em Totalán, na província espanhola de Málaga, há quase duas semanas. É este o último balanço feito pelas autoridades e citado pelo jornal “El País”.

Durante a madrugada, agentes especializados da Guardia Civil levaram a cabo duas microdetonações no canal que está a ser escavado, por causa da rigidez do terreno. Nesta que é considerada a parte mais perigosa das operações, os mineiros descem em pares a cada 40 minutos, carregando o seu próprio oxigénio.

O derradeiro plano delineado para alcançar Julen foi a abertura de um canal horizontal por oito membros da brigada de salvamento mineiro das Astúrias.

“Esta é a fase mais crítica”, confirmou ao diário espanhol Rafael Gálvez, chefe das operações de salvamento da Andaluzia. Os mineiros têm a tarefa de abrir caminho até Julen. Para tal, têm de escavar manualmente um canal de quase quatro metros até ao túnel de 72 metros de profundidade, onde é expectável que a criança esteja.

De acordo com o Governo espanhol, as previsões apontam para um trabalho que durará 24 horas, embora possam surgir desafios e situações inesperadas. O tipo de material que os mineiros vão encontrar será decisivo para a celeridade do processo.