Málaga. Os mineiros já entraram no poço onde está Julen

O derradeiro plano é criar um canal horizontal alcançar Julen, o menino de dois anos que está há 11 dias num poço, em Totalán, Málaga. Oito membros da brigada de salvamento mineiro das Astúrias serão os protagonistas desta última fase de uma história que tem emocionado Espanha e não só.

Sergio Tuñón, Antonio Ortega, Maudilio Suárez, Lázaro Alves Gutiérrez, José Antonio Huerta, Jesús Fernández Prado, Rubén Garcia Ares e Adrián Villaroel são quem leva a esperança de um país inteiro às costas, conta o “El País”. E dos pais de Julen, que já haviam perdido um outro filho de apenas três anos em 2017. Chamava-se Óliver.

“Esta é a fase mais crítica”, disse ao mesmo diário espanhol Rafael Gálvez, o chefe das operações de salvamento da Andaluzia. Os oito mineiros, que estarão a trabalhar em pares, têm a tarefa de abrir caminho até Julen. Para tal, vão escavar manualmente um canal de quatro metros até ao tal túnel de 72 metros de profundidade, onde é expectável que a criança esteja.

De acordo com o Governo espanhol, as previsões apontam para 24 horas, embora possam surgir desafios e situações inesperadas, pois o tipo de material que vão encontrar será decisivo para a celeridade do processo.