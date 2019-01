Carlos Ghosn renunciou aos cargos de presidente e diretor executivo da Renault

O empresário Carlos Ghosn, detido no Japão desde novembro, renunciou aos cargos de presidente e diretor executivo da Renault. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo ministro francês das Finanças, Bruno Le Maire, em entrevista à Bloomberg.

A presidência do grupo será ocupada pelo chefe da Michelin, Jean-Dominique Senard, e a posição de CEO por Thierry Bolloré, que tem assumido funções interinas.

Na semana passada, a situação legal de Ghosn complicou-se devido a novas irregularidades denunciadas pela Mitsubishi, uma das empresas que chegou a dirigir e que o acusou de ter recebido pagamentos “ilegais”.

Pagamento irregular de 7,82 milhões de euros

Ghosn foi detido a 19 de novembro por alegadamente ter falsificado relatórios financeiros que não reportavam os cerca de 5 mil milhões de ienes (38 milhões de euros) que deveria receber ao longo de cinco anos, até 2015, acordados com a Nissan.

As irregularidades imputadas pela procuradoria de Tóquio a Ghosn derivam de uma investigação interna na Mitsubishi para detetar se os factos denunciados pela Nissan tinham relação com a Mitsubishi, o que foi comprovado na passada sexta-feira.

Segundo as investigações, Ghosn recebeu um pagamento alegadamente irregular de 7,82 milhões de euros. Estas irregularidades estão relacionadas com as operações da NMBV, uma sociedade estabelecida na Holanda em junho de 2017 e que na sua sigla incorpora as iniciais da Nissan e da Mitsubishi, constituída com o objetivo de criar sinergias entre as duas empresas.