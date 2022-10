Implantes dentários ao alcance de todos

Se tem falta de dentes, mastigar, sorrir e falar sem quaisquer restrições ou constrangimentos é possível, recorrendo a implantes dentários. Esta técnica, que há meio século proporciona maior bem-estar e qualidade de vida a quem dela usufrui, está disponível nas Clínicas Vita Centro, especialistas em saúde oral, que em Lisboa, no Porto ou em Setúbal apostam num serviço personalizado, eficiente e sofisticado

Um sorriso bonito e saudável é o nosso melhor cartão de visita. A implantologia oral é uma das técnicas dentárias que mais tem evoluído tecnologicamente, permitindo tratamentos individualizados que devolvem a vontade de sorrir a quem a perdeu. O impalnte dentário melhora a aparência, ajuda a recuperar a autoestima, a confiança e a qualidade de vida.

Mas em que consiste propriamente esta técnica segura, confortável e que pode durar uma vida? Um implante dentário é a substituição da raiz de um dente, seja do maxilar superior ou inferior, por uma liga cirúrgica de titânio, um metal com propriedades biocompatíveis que se funde no osso. Constitui um processo cirúrgico muito simples, rápido e indolor, realizado com anestesia local e que vai dar suporte a uma prótese de um ou mais dentes (coroas) feitos de material cerâmico. O progresso científico torna possível, em alguns casos, entrar na clínica sem dentes e sair com um sorriso perfeito.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Todas as pessoas podem ser candidatas a implantes dentários, pelo que se está a equacionar colocar um informe-se sobre as diversas possibilidades que existem adaptadas às mais diversas necessidades, pois cada caso é único. A taxa de sucesso de um implante dentário é muito elevada e a sua versatilidade permite fazer pontes em metal-cerâmica, cerâmica pura, zircónio ou próteses híbridas mais económicas e fixas, além de ser possível recriar gengiva artificial para preencher defeitos estéticos.

Outro benefício a ter em conta é a melhoria imediata da qualidade de vida. Existem funções essenciais para adquirirmos conforto e bem-estar físico e psicológico, como mastigar e saborear os alimentos que mais gostamos sem dificuldade, falar e sorrir abertamente e com confiança.

Além disso, esta técnica de vanguarda, praticamente isenta de riscos e contraindicações, não danifica outros dentes, ajuda a preservar o osso, torna a higiene dentária mais fácil e eficaz e permite que o organismo funcione melhor porque as pessoas mastigam e trituram os alimentos melhor, uma função essencial para uma boa digestão.

CUIDADOS A TER

Um planeamento pré-tratamento de qualquer caso clínico é fundamental para prevenir eventuais obstáculos que possam surgir, devendo o protocolo ser executado por um profissional experiente e habilitado, que decidirá qual o melhor caminho a seguir. O risco improvável de rejeição não tem nenhuma consequência associada a não ser a necessidade de repetir o procedimento. A taxa de rejeição é mínima e raramente acontece. Por outro lado, a forma mais eficaz de evitar complicações após a cirurgia e tendo em conta uma rápida recuperação é a sua prevenção, cujas recomendações são personalizadas e ficam a cargo do dentista que terá em consideração o tipo de intervenção efetuada e as características do paciente. O sucesso de todo o procedimento depende em parte da colaboração do paciente no tempo subsequente, pelo que a recuperação se revela fácil e rápida, desde que sejam cumpridos todos os requisitos e seguidas todas as recomendações

HISTÓRIA COM MEIO SÉCULO

Os implantes surgiram nos anos 60 do século passado pela mão de Per-Ingvar Branemark, médico, professor e investigador sueco que, com a sua descoberta, se tornou mundialmente conhecido e granjeou inúmeros prémios internacionais. O seu primeiro paciente foi Gostan Larsson, desdentado na mandíbula e portador de malformações congénitas, que manteve os implantes cerca de 40 anos, até 2006, altura em que faleceu devido à idade. Desde aí, colocaram-se milhões de implantes de titânio em todo o mundo, permitindo às pessoas ultrapassarem o constrangimento das dentaduras e beneficiarem do desenvolvimento tecnológico da implantologia moderna.

