“Há lentidão nos processos, mas há muito medo de arriscar. Precisamos de mais doses de loucura saudável”

Depois de seis análises escritas, seis debates televisivos e mais de 40 professores, empresários e economistas entrevistados concluímos que Portugal ainda precisa de mudar muita coisa para a economia crescer. Mas, para os convidados deste último debate - Nuno Sebastião, co-fundador e CEO da Feedzai; Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal; João Gomes da Silva, administrador da Sogrape e Joana Astolfi, arquitecta e designer no Studio Astolfi - uma das principais revoluções a fazer é na mentalidade conservadora e de baixo risco que ainda lhe é tão característica. E só o dizem porque eles próprios são exemplo de que, mesmo com entraves e dificuldades ao longo do caminho, é possível arriscar e fazer algo único em Portugal e exportá-lo com valor acrescentado. Estas são as principais conclusões.

1. Uma dose de loucura saudável

João Gomes da Silva conta que a Sogrape foi criada “em plena segunda Guerra Mundial”, numa altura em “que o ambiente económico não era o melhor para fazer um produto de exportação”. Mas arriscaram e hoje, a Sogrape é uma das maiores produtoras de vinho e uma das maiores exportadoras do país.

“Há aqui uma dose de loucura saudável”, diz, e é isso que as empresas portuguesas precisam para crescer, acrescenta Joana Astolfi, “de mais doses dessa loucura saudável”. “Há muita lentidão nos processos, mas mais que tudo há uma questão de mentalidade, há muito medo de arriscar”, comenta. É que, para a arquiteta e designer “Portugal tem tudo. É a base perfeita para trabalhar de dentro para fora”, mas é preciso arriscar e criar coisas únicas. “Não são só diferentes, são únicas”, reforça.

E têm, desde cedo, de ser pensadas para exportar, porque, diz Nuno Sebastião, “as empresas quando nascem já têm de estar viradas para o mundo como cliente”. Além disso, têm de ter um objetivo muito focado ou como “costumo

costuma dizer, ser o melhor do mundo a fazer aquele parafuso”.

costuma dizer, ser o melhor do mundo a fazer aquele parafuso”. E é preciso inovar e querer sempre acompanhar as tendências, porque “uma empresa que não inova não tem futuro”, diz, assertivamente, Carlos Ribas. Mesmo numa empresa como a Sogrape. “As pessoas não têm noção da tecnologia que é preciso para fazer algo tão simples como transformar uvas em vinho”, repara João Gomes da Silva.

2. Bons exemplos

Quando a Feedzai foi criada, em 2008, desenvolveu algo que não existia no mercado: uma forma de detectar e evitar fraudes nos pagamentos electrónicos através da inteligência artificial. O impacto foi tanto que a empresa começou a angariar investidores estrangeiros e, em março de 2021, passou a unicórnio, ou seja, passou a ser avaliada em mais de mil milhões de dólares. E apesar de ter “todos os investidores todos a pedir para ir para fora”, a Feedzai mantém a sede em Coimbra, de onde trabalha para o mundo inteiro. “Se fores muito bom, o dinheiro vem ter contigo e as pessoas querem trabalhar contigo”, independentemente de onde esteja a empresa, diz Nuno Sebastião. Contudo, sabe que, no dia em que ele e os seus colegas fundadores saírem da empresa, “a sede muda logo para os EUA”, porque é lá “que está mais de 70% do capital”. E porquê? Porque os investidores com maior capacidade de arriscar estão lá.

Já Bosch Portugal, neste caso em Braga, começou a trabalhar com a Universidade do Minho e, em menos de 10 anos, passou de uma fabricante de simples auto-rádios para uma incubadora de tecnologias e produtos inovadores que só se fazem em Portugal e têm grande repercussão no estrangeiro. “Mais de 30% da facturação de uma das nossas fábricas vem de uma peça que surgiu deste processo de inovação”, diz Carlos Ribas.

3. Criar cadeias de valor completas