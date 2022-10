“Fazer a licenciatura, mestrado e doutoramento sem nunca ter tido uma experiência empresarial é das primeiras coisas a mudar”

A colaboração entre a academia e as empresas e indústrias é vista como essencial para a economia portuguesa começar a crescer, mas há muito a mudar e uma delas é o sistema de ensino dizem Cláudia Sarrico, professora de Economia e Gestão Universidade do Minho; Nuno Mangas, presidente do Compete 2020; Isabel Furtado CEO da TMG Automative; e Paulo Barradas Rebelo, CEO da Bluepharma. Foram eles os convidados do debate desta terça-feira à noite e estas são as principais conclusões.



1. Colaboração academia/indústria

É considerada como uma das chaves para fazer a economia portuguesa crescer e já existem bons exemplos em Portugal de como esta colaboração pode dar bons resultados. A TMG Automotive é um deles. A empresa de têxteis para automóveis já registou mais de 50 patentes no centro de investigação que têm na empresa e no trabalho que fazem com a universidade de Aveiro.

A Bluepaharma é outro exemplo. A farmacêutica cresceu em parceria com a universidade de Coimbra e neste momento já emprega 150 cientistas. Aliás, de acordo com o CEO da Bluepaharma, “a investigação está mais nas universidades do que nas empresas” e isso viu-se nas vacinas do Covid que nasceram em laboratórios mais pequenos que depois se associaram a grandes empresas.

2. Os entraves

Há mais bons exemplos da colaboração entre a academia e empresas e indústria, mas ela ainda não é existe de forma generalizada. Em parte porque grande parte das empresas são pequenas e não têm gestores suficientemente qualificados para fazer inovação e investigação, diz Cláudia Sarrico, mas também porque empresas e universidades “falam linguagens diferentes”, acrescenta Isabel Furtado, referindo que a universidade quer ter tempo para ir ao fundo das questões enquanto que as empresas têm mais urgência, porque têm de aproveitar o tempo do mercado.

Outro dos entraves está na dificuldade que ainda existe em Portugal em transformar o conhecimento num “bem transaccionável”. Até porque, diz Paulo Barradas Rebelo, “temos muito boa ciência em Portugal, mas temos de a saber transformar em valor”. Para que isso aconteça, diz Cláudia Sarrico, “temos de investir muito nas competências dos doutorados. Estamos a formar bom ritmo, mas aquilo que o tecido produtivo pede em termos de competências está a mudar” e, por isso, “o ensino também tem de mudar”. Até porque, acrescenta, “continuamos a olhar para a tese de mestrado como a norma, quando a lei já permite, há uma década talvez, que [o mestrado] possa ser um projeto ou um estágio”.

“Neste momento, podemos ter muitos doutorados com publicações fantásticas colocadas na gaveta e são só uma carta de boas intenções que não chegam ao mercado. De certa forma, estamos a desperdiçar talento que custou a criar e vale muito”, diz Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive

