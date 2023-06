Como gerir o sistema de pensões com menos trabalhadores e mais reformados?

Justifica-se ainda com o aumento do número de reformados e com o número de pessoas que continua a receber pensões. Não só porque a idade da reforma tem aumentado ao longo dos anos, mas porque as pessoas têm mais e melhor saúde, logo, reformam-se mais tarde e vivem mais tempo já na reforma.

Esse complemento foi de 3,57% face à pensão em vigor que, como sempre, já tinha sido atualizada com base na inflação no início do ano.

Este aumento na despesa com pensões foi colmatado com o excedente de €4.059 milhões que a Segurança Social teve em 2022 (mais €1,7 mil milhões do que em 2021), o que se justifica, segundo o Governo, com o facto de haver menos desemprego e uma melhoria dos salários, o que fez com que os descontos para a Segurança Social fossem também maiores.

Como chegámos até aqui

O sistema de pensões é financiado pelas contribuições que os trabalhadores no activo e os seus empregadores pagam à Segurança Social ou à Caixa Geral de Aposentações (CGA), no caso dos funcionários públicos que entraram para o Estado até 2006.

Há vários tipos de pensões, como a de sobrevivência, paga em caso de morte do cônjuge; a de invalidez (que pode ser total ou parcial); e as pensões de protecção social, que são pagas a quem não pode trabalhar ou tem poucos recursos e cujo objetivo é garantir que têm uma vida digna. Mas a mais proeminente é a da velhice, que é atribuída quando se atinge a idade da reforma e cujo cálculo é feito com base no número de anos trabalhados, no salário auferido e nos descontos feitos.

Desde 2014 que a idade da reforma deixou de ser fixa e passou a estar indexada à esperança de vida que as pessoas têm aos 65 anos, um índice que, segundo Alda Azevedo, doutorada em demografia e investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS), tem vindo a crescer porque, com os avanços da medicina, “uma pessoa com 65 anos ainda é ativa e capaz de ter uma vida dinâmica”.

Aliás, essa tem sido uma das justificações para o Governo aumentar a idade da reforma quase todos os anos e ainda para penalizar as reformas antecipadas e bonificar as que são adiadas. Desta forma, protela a entrada no sistema de pensões, aliviando a sua despesa, e mantém mais pessoas a trabalhar por mais tempo, porque, a par do envelhecimento da população, há também um decréscimo da população ativa, fruto de uma menor taxa de natalidade e de uma maior migração em idades entre os 20 e os 40 anos, como já aqui demos nota na semana passada.

Em 2022, a idade da reforma estava nos 66 anos e 7 meses mas, por causa da pandemia, o Governo decidiu baixá-la para os 66 anos e 4 meses durante 2023 e 2024. A partir daí retoma o crescimento que estava a ter, ou seja, acrescentar mais um mês na idade da reforma a cada ano ou a cada dois anos.

O problema, diz um especialista no sistema de pensões português que preferiu não ser citado, é o valor das reformas que, apesar dos aumentos anuais e extraordinários, continuam a ser baixas, rondando, em média, os €550 por mês.