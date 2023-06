O sol não chega. Como pode Portugal tornar-se mais atrativo para os imigrantes?

Daí que Pedro Góis, sociólogo e professor na Universidade de Coimbra, diga que as migrações têm um impacto “considerável” no envelhecimento da população. Contudo, não a considera a razão “mais importante”, porque diz que há portugueses que regressam ainda em idade ativa e há imigrantes que trazem os filhos, ou que já os têm cá: “Entre 13% a 14% das crianças que nascem em Portugal têm uma mãe estrangeira”.

Como chegámos até aqui

Em Portugal, houve dois grandes movimentos migratórios de saída: nos anos 1960 e, depois, nos anos da crise do subprime e da troika entre 2008 e 2015 (ver gráficos em cima).

Foram dois movimentos diferentes. No primeiro, as pessoas que sairam fixaram-se nos destinos e os que voltaram a Portugal, que foram poucos, foi já em idade avançada. Além disso, não tinham tantas qualificações e foram trabalhar nas limpezas, construção ou restauração. No segundo momento, “a circularidade” já foi maior, ou seja, as pessoas migravam mas sem intenção de se fixar e algumas regressaram a Portugal ainda em idade ativa, até porque migravam para países da Europa. Além disso, tinham mais qualificações, muitas vezes licenciaturas e mestrados ,e procuravam empregos adequados a esse nível de escolaridade.

As razões que levaram essas pessoas a sair, em ambos os momentos, foram as mesmas: a procura de melhores condições de vida, de emprego ou de melhores salários. Que são também as mesmas razões que fizeram com que o número de imigrantes em Portugal tenha crescido nos últimos anos, mas neste caso há que juntar outros factores como as guerras ou mesmo as alterações climáticas.