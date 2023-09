O turismo é o novo motor de Aveiro

O debate tinha Aveiro e os seus desafios de crescimento no centro, mas numa era global e num distrito com grande força de exportação, as ideias passaram fronteiras com um dos grandes desígnios a passar por reter talentos no país e outro por tornar a indústria apelativa. As boas notícias chegam do sector do turismo, que disparou na região. Estas são algumas das conclusões da mais recente conferência dos 50 anos do Expresso, que desta feita contou com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro sob o tema"Crescimento, Inovação, Exportação” e que decorreu esta quinta-feira.

Raul Almeida, presidente do Turismo do Centro, sustentou os dados ao mostrar que entre 2017 e 2022 o turismo na região aumentou 44%, beneficiando da guerra na Europa – “as pessoas procuram um porto seguro”. A ria de Aveiro é o principal atrativo, sustentado por congressos, festivais e até a candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura (apesar de ter perdido para Évora, vai canalizar alguns desses recursos e será capital nacional da Cultura em 2024). Aveiro vai receber também o primeiro hotel de cinco estrelas e viu aumentar o alojamento local de 30 para 2500 camas em dez anos. Um salto saudado pelo presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves: “estes investimentos foram um importante capital para o investimento que fizemos no turismo”.

Ana Paula Roque, da Revigrés, salientou a importância da indústria cerâmica na região e no país e trouxe ao debate a importância de reter os jovens licenciados no país, por um lado, e de os atrair para a indústria, tornando-a “sexy”. A ligação entre as empresas e a universidade foi outro ponto importante, com a empresária a reforçar a ligação com a Universidade de Aveiro, ao afirmar que há uma “taxa de retenção elevada” dos jovens que fazem estágios nas empresas. Disse ainda que é importante potenciar o ensino profissional e as bolsas de doutoramento em empresas.

Já o embaixador António Martins da Cruz juntou uma perspetiva global à análise local. Chamou a atenção para a importância da China no jogo económico mundial e defendeu que Portugal tem de olhar para este país beneficiando do facto de “ter uma plataforma que os outros países não têm, que é Macau”. Perspetivou o alargamento da União Europeia aos países de leste bem como a alteração dos fluxos de financiamento de Bruxelas e realçou a importância da diplomacia na negociação destas dinâmicas: “Os fundos estruturais foram essenciais para a coesão económica em Portugal”, acentuou.