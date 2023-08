Aprender a navegar no mundo das poupanças e investimentos? Quanto mais cedo melhor

É fácil perder-se no meio da miríade de termos financeiros que são utilizados diariamente no discurso público e no que podem verdadeiramente significar para as poupanças e investimentos. Entre PPR (Planos Poupança Reforma), ETF (exchange-traded fund - fundos de investimento comercializados em bolsa) ou os agora mais discutidos e conhecidos certificados de aforro, entre muitas outras opções, o risco de confusão é grande e é importante saber com o que se está a lidar.

Por isso é que a literacia financeira se assume como essencial e deve ser incutida o mais cedo possível na educação para permitir tomar as melhores opções económicas e dar ferramentas às pessoas para não serem enganadas e escolherem o caminho que acharem mais indicado, numa fase em que a poupança atinge níveis historicamente baixos.

Instrumentos que estarão em discussão no debate “Finanças pessoais: Dos 0 aos 50”, que juntará alguns dos principais especialistas neste campo para ajudar a perceber como é que se pode melhorar a educação, facilitar a vida das pessoas na hora das decisões e estimular as poupanças.