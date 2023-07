António Costa Silva: “A maior ameaça que pesa sobre as nossas cabeças é a ameaça climática”

A espécie humana pode não conseguir fintar a ameaça de extinção se não endereçar, de forma séria e acelerada, o desafio da sustentabilidade. Quem o diz é o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, que não tem dúvidas em afirmar que “a maior ameaça que pesa sobre as nossas cabeças é a ameaça climática”. O responsável pela estratégia económica do país marcou presença na conferência “Portugal 5.0 – Accelerate Digital Transformation”, organizada pela Siemens e à qual o Expresso se associou como media partner, e aproveitou a oportunidade para realçar as “vantagens competitivas” de Portugal neste caminho das várias transições – digital, energética e ambiental.

“É por isso que a nossa resposta com a digitalização tem de ter no seu centro a sustentabilidade e o desenvolvimento de um modelo económico muito mais sustentável”, considera António Costa Silva. Para isso, porém, é preciso apostar na inovação e na tecnologia como ferramentas para levar avante o caminho rumo a futuro mais verde. Para o ministro, a qualidade dos recursos humanos portugueses, o financiamento disponível no Plano de Recuperação e Resiliência e o dinamismo empresarial do país são ingredientes que permitem a Portugal destacar-se no panorama internacional.