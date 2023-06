"Dificuldades e desafios? Foram muitos!"

Porquê Portugal e porquê a hotelaria?

O meu marido e eu decidimos criar uma empresa juntos depois de sairmos da PWC e durante o meu MBA na London Business School. Analisámos várias oportunidades de negócio, incluindo empresas de Internet entre 1998-2000. No entanto, algumas das oportunidades que analisámos incluíam o imobiliário na Croácia e em Portugal até porque já tínhamos um pouco de experiência no sector em Zurique.

Portugal era ainda o país mais desconhecido da Europa Ocidental na altura em que chegámos, em 2001. Havia fundos da UE para infraestruturas rodoviárias e aeroportuárias e a Expo 98 tinha acabado de acontecer, o que deu início a uma reflexão estratégica nacional para promover o turismo. Havia um entusiasmo no ar, o que nos deu confiança para investir em Portugal. O povo português é muito acolhedor e fala muito bem inglês, o que é importante para o turismo internacional. Vimos uma oportunidade em Sagres e tomámos a decisão de investir em imobiliário nesta bela zona. A criação de uma marca hoteleira veio mais tarde, com a gestão do resort que tínhamos construído. A intenção inicial não era criar uma marca hoteleira de raiz.

Como é que foi influenciada pela evolução do panorama? Foi um fator na expansão do negócio?

Quando começámos a viajar com os nossos bebés, descobrimos que havia um nicho para estâncias de luxo centradas em famílias. Sentíamos que faltava algo e decidimos criar uma estância sofisticada e de 5 estrelas que fosse elegante, mas também amiga das famílias. Durante a crise financeira global, tivemos de sobreviver e a sobrevivência foi uma grande influência na decisão que tomámos!

Acredito em criar um impacto positivo com tudo o que faço. A criação de projetos âncora, como o Martinhal Sagres e o Edu Hub, por exemplo, é o que me entusiasma, com impacto na economia local e na vida das pessoas. A marca Martinhal foi criada com um forte propósito - que é ajudar as famílias a conectarem-se, relaxarem, aprenderem a serem ativas e saudáveis para que as suas vidas como família sejam melhoradas. Este é também o segredo do sucesso desta marca. A criação da United Lisbon International School foi também motivada pelo objetivo de ajudar a criar "cidadãos globais". Só sendo unidos é que podemos esperar resolver todos os grandes problemas deste mundo, como a segurança, a pobreza, as alterações climáticas, etc. A paixão por este projeto surgiu após o referendo sobre o Brexit e a eleição de Donald Trump. Na escola internacional, o Modelo das Nações Unidas e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são pilares importantes na educação das crianças para que se tornem cidadãos globais. A aprendizagem contínua é muito importante para mim até porque saí da minha zona de conforto várias vezes.

Os desafios para atingir estes objetivos foram grandes?

Dificuldades e desafios? Foram muitos!

Tivemos de enfrentar e sobreviver à crise financeira global como promotores imobiliários, quando fomos um dos poucos promotores imobiliários a terem ainda o seu projeto no Algarve depois de 2011. Não tinha formação em hotelaria, mas comecei uma marca hoteleira de raiz, em Sagres, durante a crise financeira global e quando Portugal estava a ser resgatado! Abri uma escola internacional de raiz em Lisboa, apesar da falta de experiência relevante em plena pandemia, em setembro de 2020, enquanto os nossos hotéis sofriam com o impacto negativo da covid-19 em 2020-2021, em que atingiram apenas 30% do negócio do ano anterior. Entre março de 2020, quando ocorreram os primeiros confinamentos e as viagens aéreas pararam, e março de 2021, tivemos de liderar a nossa equipa de vendas imobiliárias para vender com sucesso 30 apartamentos que foram cruciais para o nosso negócio. Além disso, sou mãe de quatro filhos e casada com o meu parceiro de negócios. Isso traz muitos desafios e é difícil conseguir equilibrar a vida profissional e pessoal.

Estar entre os 6 finalistas do EY Entrepreneur of the Year é por isso um reconhecimento do trabalho feito?

É uma enorme honra ter chegado ao top 6! Há tantos grandes empreendedores em Portugal em vários sectores que devem ter concorrido e os requisitos da EY eram rigorosos. Sinto-me orgulhosa por ter chegado até aqui!

Há apoio suficiente ao empreendedorismo em Portugal ou é preciso mais?

Há cada vez mais em comparação com o que acontecia há 22 anos, quando chegámos. O governo tem promovido várias iniciativas para encorajar as start-ups. A criação da "Fábrica de Unicórnios" pelo atual presidente da câmara de Lisboa é um excelente exemplo. Há um enorme reconhecimento de que o empreendedorismo é importante para a sociedade e para a economia. Também se está a reconhecer que as pessoas empreendedoras são necessárias para as grandes organizações. Talvez pudessem existir incentivos mais inovadores para que mais empresários iniciem as suas atividades e para que os investidores invistam em jovens empresas na fase de arranque - por exemplo, incentivos fiscais.

O que conta fazer para o futuro?

Os nossos planos são continuar a fazer crescer a marca Martinhal fora do país. Queremos garantir que isso é feito de forma sustentável. Temos de garantir a estabilidade financeira e o crescimento da equipa.

A vida em três atos

Música favorita

“All I Want Is You”, dos U2. “Tinha 17 anos quando ouvi pela primeira vez, recordo-me de me sentir muito emocionada”.