"Estamos apenas no início para alcançarmos a nossa missão de sermos a melhor empresa de talento tecnológico na Europa"

O que significa para si estar dentro deste lote de seis finalistas?

A nível pessoal é um orgulho enorme estar a receber esta nomeação. É um selo de confiança para toda a equipa da Code for All, que deve estar orgulhada e confiante de que estamos no caminho certo para o queremos ainda conquistar. Estamos ainda orgulhosos do nosso impacto, refletido através das vidas que ajudámos a mudar, na possibilidade que demos a crianças de terem um futuro melhor e a empresas de terem acesso a talento Tech qualificado. Além disso, esta nomeação vem reconhecer o nosso crescimento, e a nossa criação de valor e, claro, a nossa equipa, que ao longo destes anos têm trabalhado para a conquista dos nossos objetivos. Por tudo isto, esta é mais uma validação de que estamos a construir uma grande empresa e de futuro. É ainda a confirmação de que é possível criar uma organização ambiciosa e de escala, com muito impacto e criar valor ao mesmo tempo.

Ao longo dos anos, temos visto a nossa entidade a ser distinguida a nível internacional, por exemplo, como Best For The World na categoria “Customers” da organização B Corp, fomos refrerenciados no livro Adventure Finance de uma professora de Oxford que estuda negócios de impacto com sucesso; ganhámos o prémio do Financial Times: Top 100 Europe’s Road to Growth em 2019, fomos nomeados pela Comissão Europeia nos Digital Skills Awards em 2016. Estar entre os seis finalistas deste prémio é a nossa maior distinção até à data em Portugal.

O que o levou a escolher esta área?

Desde sempre que a criação e desenvolvimento de organizações foi uma grande paixão. No entanto, nos empregos que tive antes da Code For All, trabalhei com empresas, fundadores, investidores e mesmo governos. Estas experiências, apesar de enriquecedoras, passaram-me também a vontade de empreender e criar. Por tudo isto, quando senti que tinha a oportunidade certa para criar algo com impacto e de raiz, assim o fiz. Ao longo do meu percurso, entre as minhas várias influências, destaco Ronald Cohen - Pai do Investimento Social e do Empreendimento Social, ao ser o primeiro a falar de empresas que combinam lucro e impacto. Também acompanho empreendedores em Portugal e a nível internacional, mas as principais influências foram das pessoas com quem interagi, com quem estudei, trabalhei, família, e das que mais me impactaram. Muitas vezes são os próprios alunos que passaram pelo bootcamp de Academia de Código - alguns que mudaram completamente de vida com uma perseverança inacreditável – que me dão inspiração.

Quais foram as maiores dificuldades e desafios que teve que enfrentar ao longo do seu percurso?

Foram vários os desafios ao longo dos anos. Em primeiro lugar, foi desafiante sermos pioneiros neste formato de empresa em Portugal: focado no lucro e no impacto. Por outro lado, inicialmente enfrentámos o desafio de dar confiança às empresas para recrutarem alunos da Academia de Código, mostrando a nossa qualidade de ensino. Quando nascemos, o conceito que criámos de um curso intensivo e imersivo para ajudar pessoas a mudarem de vida e a trabalharem na indústria da tecnologia era ainda inexistente, o que tornou esta realidade ainda mais desafiante. Noutra vertente, destaco os primeiros passos da Ubbu, a nossa plataforma que introduz o ensino da programação às crianças. Tentar fazê-lo em escolas sem internet e computadores, bem como sem qualquer orçamento para esta temática, foi um processo que exigiu muito esforço e dedicação. Por fim, destaco o desafio de atrair o melhor talento para a organização e de estabelecer e encontrar uma cultura própria, que conseguisse equilibrar a nossa ambição e perspetivas de crescimento com o nosso propósito e impacto. Acredito que isso tem vindo a ser conseguido, algo que muito me orgulha.

Em Portugal dá-se o apoio necessário e o reconhecimento devido ao empreendedorismo?

Acredito que mais do que dar apoio, temos de dar as condições para quem empreende. O reconhecimento que é dado atualmente ao empreendedorismo está relacionado com a maturidade do nosso ecossistema. Em Portugal, o ecossistema empreendedor é recente: para termos uma ideia, passámos dos 4% de proprietários e empreendedores em 2004 para 15% em 2020 (pessoas entre os 18 e os 64). Nos últimos anos as rondas de financiamento ficaram mais comuns, deu-se o aparecimento dos primeiros unicórnios, temos de milhares de pessoas a trabalhar em startups, já temos grandes fundos internacionais a investir. Foram ainda muitos os empreendedores que começaram a trabalhar em tech start-ups e que mais tarde fundaram a sua própria empresa. Para dar um novo impulso em reconhecimento e na maturidade ao ecossistema faltam ainda fundadores de empresas de sucesso e com dimensão que vendam o seu negócio para depois reinvestirem noutras startups e se dedicarem a ajudar outros empreendedores quer com capital, quer com conhecimento e experiência.

Que planos tem para o futuro?

Estamos apenas no início para alcançarmos a nossa missão de sermos a melhor empresa de talento tecnológico na Europa e criarmos o melhor ecossistema de talento no continente. Temos mais de 1.700 alunos que mudaram as suas vidas connosco e que são hoje profissionais altamente qualificados e a trabalhar na área tecnológica. São já 250.000 crianças que aprenderam a programar com a Ubbu e estes são números que queremos continuar a ver evoluir. Queremos que este ecossistema de talento que construímos a partir de Portugal se possa alargar a outros países. Já temos alunos que vêm de fora para fazer os nossos cursos, alunos da nossa comunidade que vão para fora e trabalham para os melhores na indústria da tecnologia. Por outro lado, trabalhamos já com empresas nos EUA, Canada, Holanda, Suécia e Israel, mas queremos alargar e liderar na Europa.

A vida em três atos

Música favorita

Todos os anos escolho uma, pelo para este efeito selecionei aquela que me acompanha desde que me lembro e que irá continuar a acompanhar. O tema chama-se “Is This Love”, do Bob Marley.