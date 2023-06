Álvaro Beleza: “O maior problema da saúde em Portugal é o acesso aos cuidados”

É preciso sarar as feridas deixadas pela pandemia no sistema de saúde português, defenderam esta terça-feira vários especialistas ligados ao sector. Durante mais uma conferência do ciclo Repensar a Saúde, dedicada à “Organização dos cuidados de saúde: rastreio, diagnóstico e referenciação”, articulação foi uma das palavras mais repetidas. “É preciso articular cuidados. Não só todos os hospitais têm de trabalhar em rede, como têm de ligar os cuidados primários, os cuidados continuados e os domiciliários”, defendeu Álvaro Beleza.

O médico e diretor do serviço de Imuno-hemoterapia do Centro Hospitalar Lisboa Norte reconhece que “o maior problema da saúde em Portugal é o acesso”, um desafio que considera estar a ser enfrentado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para Álvaro Beleza, a criação do organismo liderado por Fernando Araújo é um passo que há muito devia ter sido dado e que poderá permitir “dar autonomia de gestão” às instituições do sector, mas também responsabilizá-las pelos resultados alcançados.