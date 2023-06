Associações podem ajudar o Estado a diminuir o peso do cancro em Portugal

A cada hora que passa, há uma pessoa que perde a vida para um cancro digestivo. São mais de 17 mil novos casos por ano de uma doença que, se não for detetada precocemente, tem custos na qualidade de vida dos doentes e um elevado peso nas contas do Sistema Nacional de Saúde (SNS). “Precisamos de uma política de prevenção mais efetiva. Essa política vai diminuir o número de doentes, mas vai também diminuir muitos dos custos do SNS porque tratar um doente num estadio inicial é bem mais económico do que fazê-lo numa fase mais avançada”, realça Vítor Neves, presidente da Eurocolon Portugal.

A associação que se dedica, desde 2006, ao apoio a pessoas que lidam com doenças oncológicas digestivas – como o cancro dos intestinos, do fígado, do pâncreas ou do estômago – lamenta que, mais de três anos depois do início da pandemia, os efeitos da covid-19 na saúde ainda se façam sentir. “Há cada vez mais doentes a chegar ao SNS com estadios avançados de doença e cada vez mais novos. Temos de perceber que a pandemia já passou e dar prioridade a atitudes preventivas”, reforça o responsável. Estima-se que possam ter ficado por diagnosticar, durante o período pandémico, cerca de cinco mil cancros em Portugal e mais de 1 milhão em toda a Europa.

A importância do diagnóstico atempado é um diagnóstico há muito conhecido, assim como as suas vantagens a nível clínico, social e económico. Quando o Estado não tem capacidade para atuar, entram organizações não governamentais como a Europacolon ou a Liga Portuguesa Contra o Cancro, que todos os anos incentivam a participação da população em rastreios, apoiam a sua concretização e acompanham os casos positivos. “Atualmente, Portugal encontra-se no top quatro dos países europeus com melhor sobrevivência por cancro da mama e isso deve-se a um rastreio de base populacional bem organizado, e no qual a Liga está envolvida desde a sua génese”, enquadra Marta Pojo. A diretora de projetos da associação olha para este exemplo como um caso de sucesso que podia – e, na sua opinião, devia – ser replicado noutras doenças oncológicas, como os cancros da pele ou oral. “O Estado não é capaz de fazer tudo, é um facto. Tem é que se apoiar em instituições que o consigam ajudar e tenham esta facilidade de articular”, considera.