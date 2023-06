40% da produção agrícola perde-se no desperdício alimentar

Uma opinião partilhada por Assunção Cristas que, em declarações ao Expresso, defende que a relação entre academia e empresas deve ser estreita e colaborativa. Para a ex-Ministra da Agricultura, no caso concreto do sector agrícola, esta colaboração deve aproximar os diferentes stakeholders “de modo a identificar e aprofundar trabalho nos temas com mais necessidade de evolução e capacidade transformativa, num pano de fundo centrado na sustentabilidade”. É certo, como admite, que “muito trabalho já foi feito”, mas assegura que “há um potencial enorme de colaboração”.

Fazer a ponte entre as fontes de conhecimento científico e tecnológico e o mundo empresarial é um passo essencial para ultrapassar desafios que condicionam os diferentes setores da economia. Nas universidades, politécnicos e nos centros de inovação, muito do conhecimento produzido ainda não chega a quem dele precisa e, na perspetiva de Rui Rosa, a falta de uma transferência eficaz destes saberes condiciona o desenvolvimento das empresas e do país. Além disso, refere o presidente da Vitas Portugal, “é conhecimento importante que se perde”.

Percentagem da produção agrícola desperdiçada em Portugal

Assunção Cristas será a keynote speaker na conferência ‘Como transferir conhecimento’, promovida pela Timac Agro, com o apoio do Expresso, que decorrerá na próxima quinta-feira, 22 de junho, a partir das 9h30h, com transmissão através da página de Facebook do jornal. Após a intervenção da ex-Ministra, dois painéis reunirão um conjunto de representantes das universidades, mas também do sector agrícola, com o objetivo de, como explica Rui Rosa, “sentir o que se passa noutros sectores, por um lado e, por outro, focar na importância da agricultura na vertente do desafio da produção de alimentos, mostrando o que de melhor já se faz”.

Tomar o pulso e acelerar colaboração

Num mundo com população crescente, o sector agrícola terá um papel cada vez mais importante. “A inovação é imprescindível para conseguirmos dar resposta conjugada e articulada aos vários desafios globais, nomeadamente a segurança alimentar e as alterações climáticas, que obrigam a descarbonizar a economia rapidamente”, salienta Assunção Cristas. Um dos maiores desafios, acrescenta Rui Rosa, será como produzir mais, para mais pessoas, com as limitações impostas pelas alterações climáticas, pela escassez de recursos naturais como a água, ou humanos, pelo aumento dos custos de produção, entre outros.