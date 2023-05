Empresas podem (e devem) ir além da sustentabilidade

As empresas energéticas têm uma enorme responsabilidade, não só como produtoras e distribuidoras com enorme influência na ação climática, mas também pelo papel que podem ter nos comportamentos da sociedade. Por isso a ênfase das políticas e do discurso público está em fazer com que todas as entidades adotem medidas cada vez mais eficazes e significativas para que a sustentabilidade ganhe solidez e possa ultrapassar as fronteiras do conceito.

“Estamos num ponto em que não queremos abdicar da energia para o funcionamento da economia e da sociedade, mas todo o paradigma que temos vivido nas últimas décadas tem de mudar”, sustenta o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, para quem a “a principal exigência que teremos de fazer às empresas energéticas é que consigam, muito rapidamente, serem capazes de produzir e distribuir essa energia a partir de fontes renováveis e a preços razoáveis, sob pena de condicionarmos quer a competitividade do tecido empresarial, quer o bem-estar dos cidadãos”.

"Devemos continuar a investir na investigação associada a estas áreas e aproveitar todas as possibilidades concretas, e economicamente viáveis, para produzirmos energia de forma sustentável", refere Luís Miguel Ribeiro

A descarbonização e a produção de novos gases renováveis deve ser alargada a todos os elementos da cadeia de valor, até porque estamos numa fase em que as empresas energéticas devem aumentar o âmbito da sua contribuição no sentido de restaurar os efeitos que a produção e o consumo de energia impõem ao ambiente.

Desafios que estarão em discussão na Lisbon Green Gas Summit, conferência organizada pela Dourogás e a que o Expresso se associa, com a presença de alguns dos principais nomes do sector para definir estratégias e traçar o panorama. “O grande risco é as empresas não contratualizem” metas junto de todos os agentes da cadeia de valor e “ficarem sozinhas a fazer um grande esforço”, lembra Alexandre Fernandes, presidente da ENSE, que aponta também para o potencial do “biocombustível como substituto do combustível tradicional”, sobretudo numa lógica de economia circular.