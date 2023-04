“Se a capacidade de licenciar não se alarga, não muda nada”

O diploma que simplifica o licenciamento no âmbito do Programa Mais Habitação só deverá ser aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e os agentes do sector imobiliário estão expectantes em relação ao que virá no documento. Por um lado sabem que já foram ouvidos e que o prolongamento da consulta pública pode ter sido benéfico para fazer os ajustes necessários, mas por outro lado, não sabem se o conceito vai passar à prática. Este foi, por isso, um dos temas com mais destaque no debate desta quarta-feira de manhã, na Impresa, que juntou Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII); Pedro Calado; presidente da Câmara Municipal do Funchal;

Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário; Pedro Brinca, professor de Economia na Nova SBE e ainda Pedro Fugas, fiscalista da consultora EY Portugal, que fez uma apresentação no início do encontro. Estas são as principais conclusões.

1. Medidas e recuos positivos

O programa Mais Habitação continua a ser considerado pelo sector como sendo mais negativo do que positivo, mas tanto Pedro Fugas como Hugo Santos Ferreira consideram, respectivamente, que há medidas e recuos positivos.

Por exemplo, para Pedro Fugas, uma dessas medidas positivas diz respeito à descida do IRS para os rendimentos provenientes dos arrendamentos, que passa de 28% para 25% nos contratos até cinco anos. E se for um contrato de mais de 20 anos, o IRS sobre as rendas cai mesmo de 10% para 5%.

Já para Hugo Santos Ferreira, o recuo na retroactividade nos vistos gold foi um passo positivo. Inicialmente, o Governo queria acabar com o vistos gold de imediato, mas depois recuou e estipulou que todos os pedidos feitos até à entrada em vigor do novo diploma ainda seriam analisados e atribuídos.

2. Sector expectante