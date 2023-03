Qualidade de vida é “um dos maiores trunfos” para fixar talento na Guarda

Na viagem pelas capitais de distrito do país, o Expresso fez esta quinta-feira uma paragem na cidade da Guarda para debater os desafios e as oportunidades da região. Um dos principais temas da intervenção do presidente da autarquia, durante a conferência que o semanário organizou esta tarde no Café-Concerto do Teatro Muncipal da Guarda, foi precisamente a importância de fazer do concelho um centro nevrálgico intermodal de transportes no país. “É fundamental a implementação de um verdadeiro nó intermodal ferroviário, rodoviário e também marítimo [na região]”, sublinhou Sérgio Costa.

O líder da Câmara Municipal da Guarda lembrou a “localização geoestratégica verdadeiramente excecional” do município, nomeadamente pela distância de cerca de 300 quilómetros até Lisboa e apenas 350 quilómetros até Madrid. É também por isso que considera essencial a concretização do projeto do porto seco da região, uma forma de afirmar a capacidade logística endógena e para “alargar a influência dos portos de mar”.