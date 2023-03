“Vemos muitas famílias a tentarem comprar casa que depois de simulações e taxas de esforço desistem”

O tema do debate de ontem ao final da tarde trazia um ponto de interrogação. Porque, de facto, neste momento, com preços médios de venda superiores a 200 mil euros (segundo dados do Confidencial Imobiliário), fica a dúvida se a habitação que existe em Portugal é mesmo para todos. Hugo Santos Ferreira, presidente da APPII; João Moreira, administrador do grupo Ferreira; Pedro Vicente, CEO da Overseas; David Mourão Ferreira, director de novos empreendimentos da ERA Imobiliária foram os convidados deste encontro que encerrou com uma intervenção da Ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Estas são as principais conclusões.



1. O drama da classe média

O atual mercado da habitação para a classe média tem três características. Ou não há oferta - porque “estamos a construir cada vez menos”, diz Hugo Santos Ferreira. Ou não há oferta a preços que as pessoas possam pagar - porque segundo dados do Confidencial Imobiliário, o preço médio das casas vendidas em Portugal em fevereiro ultrapassa os 200 mil euros. Ou ainda porque a oferta que há, principalmente a que tem preços mais acessíveis, “é logo absorvida”, repara David Mourão Ferreira.

Quem compra são, na sua maioria, investidores estrangeiros e nacionais que depois colocam essas casas no arrendamento, ainda que a preços elevados, mas que lhes permite rentabilizar depressa o investimento que fizeram, diz Pedro Vicente.

Mas, acrescenta, também há “algumas famílias” a comprar, contudo, “notamos que o drama no acesso ao financiamento é enorme”. Aliás, “vemos muitas famílias a tentarem comprar casa e depois de simulações e testes de esforço à sua capacidade financeira, desistem”, repara o gestor.

2. Querer fazer casas, mas não conseguir