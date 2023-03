Com a idade é mesmo preciso combater a gripe

Mais do que febre, tosse e dores no corpo, a gripe pode desencadear complicações graves na saúde dos mais vulneráveis. Os idosos fazem parte deste grupo, considerado prioritário para a vacinação anual preventiva, e estão entre aqueles que mais sofrem quando a infeção causa doença grave. “A gripe é, muitas vezes, o acontecimento primário que condiciona o desenvolvimento de outras situações como a pneumonia”, apontou Carlos Robalo Cordeiro, diretor do serviço de pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, à margem da quarta edição da Flu Summit, que decorreu esta semana em Lisboa. Os números do estudo BARI — Burden of Acute Respiratory Infections, que analisou as épocas gripais entre 2008 e 2018 em Portugal, reforçam o elo de causalidade entre a infeção por influenza e o aumento de internamentos hospitalares por doenças respiratórias ou cardiovasculares associadas à gripe — cerca de 51,5 em 100 mil habitantes, valor que sobe para 199,6 nos doentes com mais de 65 anos.

A particular fragilidade desta população em relação aos impactos da doença explica-se, segundo os peritos, por vários fatores. A idade é um dos principais, já que potencia a diminuição das defesas do sistema imunitário, a que se juntam as chamadas comorbilidades. São patologias como a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), a diabetes, insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, que agravam o risco de complicações. “Isto significa que, direta e indiretamente, a infeção pelo vírus influenza vai ter impacto na ida às urgências”, explica o pneumologista Filipe Froes. Aliás, o BARI evidencia não só a sobrecarga dos serviços de saúde, como sublinha que a faixa etária com 65 ou mais anos e doenças crónicas associadas apresenta uma taxa de mortalidade, em internamentos por gripe, de 9,9%. São 1,5 vezes mais do que as pessoas com a mesma idade, mas sem comorbilidades.

Porém, a gripe representa outros perigos para a população idosa. A coordenadora do Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Sofia Duque, fala mesmo na possibilidade de “deterioração da capacidade cognitiva” e funcional decorrente de uma agudização da doença. “A gripe pode ser o gatilho para uma deterioração importante da capacidade de as pessoas idosas fazerem a sua vida diária e estas consequências podem ser irreversíveis”, avisa. Este caminho de perda de autonomia e qualidade de vida leva, com frequência, a uma “precipitação da institucionalização” em lares e serviços de cuidados continuados.

Fechar a porta ao vírus

Em Portugal, a cultura de prevenção associada à imunização contra a gripe tem garantido taxas de cobertura vacinal entre as melhores da Europa. De acordo com dados do Vacinómetro, mais de 83% das pessoas com 65 ou mais anos aderiu à vacinação na época 2022/2023. Até janeiro foram administrados 2,3 milhões de vacinas para a gripe em todo o país, a maior parte (1,7 milhões) em conjunto com a dose de reforço para a covid-19. Na Casa do Artista, residência para idosos em Lisboa, os 74 utentes “querem sempre ser vacinados” contra o vírus da influenza e as vantagens, garante Luís Paulino Pereira, são evidentes. “Temos conseguido diminuir as complicações associadas à gripe”, aponta o médico responsável pela instituição.