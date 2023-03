A região onde o emprego vai à procura do aluno

Nos últimos 10 anos, o Alto Alentejo perdeu mais de 13.500 habitantes, uma realidade que está alinhada com a tendência de redução de residentes em toda a região do Alentejo. Esta última foi, de acordo com o Censos 2021, a zona do país que mais encolheu em população. A exceção à regra verificou-se em Odemira, eleito o concelho que mais cresceu, em virtude do aumento da imigração para as atividades agrícolas, um espelho de como a dinamização económica local pode ser a chave para atrair mais pessoas. No distrito de Portalegre, Luís Loures considera que o instituto politécnico que lidera ajuda “à fixação de jovens” e que “é o principal contribuinte líquido para a atração” dos mais novos. “Cerca de 70% dos nossos estudantes vêm de fora do Alentejo”, apontou o presidente da instituição de ensino superior durante a conferência itinerante que assinala os 50 anos do Expresso, que decorreu em Portalegre.

Se considerarmos o número de habitantes da capital do distrito, cerca de 22 mil pessoas, entre alunos e funcionários o Instituto Politécnico de Portalegre representa 20% do capital humano do município. O desafio, porém, é reter os jovens ali formados, uma missão que Luís Loures tem procurado tornar bem-sucedida através da criação de uma oferta formativa com forte ligação à economia real. “Temos unidades de investigação em paralelo com a oferta formativa e através desses projetos facilitamos aos estudantes a possibilidade de desenvolverem as suas competências ao nível da investigação e inovação”, aponta. Além disso, a proximidade com empresas como a Delta ou a Softinsa (subsidiá­ria da IBM) permite absorver no território uma parte da mão de obra qualificada. “Em muitos domínios [do ensino] não é o aluno que vai à procura de emprego, é o emprego que vai à procura do aluno. Isso é uma vantagem”, acrescenta Luís Loures.

Do lado das organizações, a proximidade aos centros académicos é vista como estratégica num momento em que a escassez de talento é um problema real. A Softinsa, afirma Henrique Mourisca, pretende contratar 15 a 20 pessoas por ano para o centro de inovação instalado no campus do Politécnico de Portalegre. “Existe uma apetência [por talento] em termos de mercado e não temos nenhuma limitação em termos de negócio [para recrutar mais trabalhadores]”, garante o diretor-geral. A Delta, nascida e criada em Campo Maior, considera “importante” manter a sede nesta zona do país e assegura que continuará a empregar localmente. “Nos últimos dois anos investimos mais de €20 milhões nas nossas unidades produtivas na região e o objetivo é crescer”, diz Miguel Ribeirinho, corporate affairs da empresa.

Fundos comunitários são oportunidade

Um dos maiores entraves ao desenvolvimento da região prende-se com a falta de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, o que faz de Portalegre a única capital de distrito sem ligação direta à autoestrada. “As acessibilidades são um problema que está mais do que sinalizado em termos estratégicos para o território”, reconhece Carlos Nogueiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA). A eletrificação da linha ferroviária do Leste é igualmente uma prioridade para “reforçar o transporte de passageiros para o Alto Alentejo, mas sobretudo de mercadorias”. O abandono que pinta as paredes e a envolvente da atual estação de comboios de Portalegre, a cerca de 15 quilómetros do centro histórico, é um indicador do necessário investimento nestas infraestruturas. O Plano Ferroviário Nacional, cuja consulta pública terminou a 28 de fevereiro, é um balão de esperança para os autarcas locais.

De acordo com a CIMAA, a região está atenta às agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência para canalizar investimento para o desenvolvimento do Alto Alentejo. “Esta comunidade intermunicipal, no quadro do Portugal 2020, é das que tem maior taxa de execução. Temos 97% e uma taxa de compromisso de 17%”, assinala Carlos Nogueiro. Será assim, por via da dinamização da economia regional, que o território conseguirá atrair mais jovens e população qualificada.