“Fizemos um estudo e metade daquele universo desconhecia os custos do crédito à habitação”

Ainda há um longo caminho a percorrer na literacia financeira e, consequentemente, na literacia para habitação. Porque é impossível desligar uma da outra. António Balhanas, da Deco Proteste; Pedro Megre, CEO da União de Créditos Imobiliários (UCI) e Luís Brites, administrador do Banco CTT foram os convidados deste segundo debate no qual tentaram dar alguns conselhos e corrigir algumas certezas que as pessoas pensam ter. Estas são as principais conclusões.

1. O que se sabe e não se sabe

Recentemente, a UCI e a Católica juntaram-se para fazer um estudo no qual perguntaram às pessoas qual a razão para a escolha do crédito que contrataram quando compraram casa e a maioria respondeu que foi o spread. Ora, segundo Pedro Megre, “o spread não encara a totalidade dos custos na compra de casa”, o que significa que “metade daquele universo desconhecia os custos associados ao crédito à habitação”.

Este exemplo mostra bem a realidade da literacia financeira e literacia para a habitação que ainda existe em Portugal, mesmo depois de crise de 2011 ter feito com as pessoas procurassem mais informação sobre empréstimos e taxas de esforço. Ou seja, existe “uma maior consciencialização, mas não é o nível adequado”, diz António Balhanas. E isso vê-se pelo número de reclamações que a Deco recebe todos os anos, na sua maioria sobre as taxas e as comissões que desconheciam que tinham de ser pagas.

Há, contudo, uma expectativa de que a atual situação de inflação e de taxas de juro elevadas leve os portugueses a procurar mais informação. Aliás, para Pedro Megre, o ideal é quando as pessoas entram no banco cheias de dúvidas. “Os que questionam tudo são os que estão mais informados”, diz.

Mas então além do spread que mais custos há na compra de uma casa? Há as comissões dos bancos, incluindo os custos de manutenção e depois há os seguros de visa ou multirriscos. A isto é depois preciso juntar o valor da escritura e os impostos, como o imposto selo.

2. Os conselhos