Prémios Expresso PME: Saiba quem são os vencedores

Os Prémios Expresso PME | Caixa Top, que distinguem as PME com maior crescimento, neste caso no ano de 2021, foram entregues esta terça-feira, no Porto.

É já o quinto ano que o Expresso se associa à Caixa Geral de Depósitos (CGD), à Informa DB e à Deloitte para premiar o desempenho da Pequenas e Médias Empresas, um galardão que, por causa do Covid, ganhou outro peso. É que, segundo a metodologia definida pela Informa DB, por causa da pandemia passou a ser avaliada a capacidade “das empresas enfrentarem uma situação excepcional de crise com impacto significativo na sua atividade”.



No total, foram atribuídos 24 galardões, três em cada um dos oito sectores de actividade contemplados nesta iniciativa.

Estas foram as PME vencedoras em cada um dos seus sectores. Note que não há um raking:

Agricultura e outros recursos naturais

Sociedade Agrícola O Diniz

João Manuel Piedade Correia

Sinmoura Agropecuária

Indústrias

Isolago

Compoint

Artevasi

Construção e Imobiliário

Construções Corte Recto

Ecoarea

Atlântinível

Transportes

Spedy Cargo Transitários

Portugalenses

Orey Comércio e Navegação

Retalho

Motorbus

Petroalva

Castro Eletrónica

Tecnologia da Informação e Comunicação

iStore

Suprides XXI

Boos it

Grossista

BioPortugal

Propecuária

DPP - Distribuição Produtos Petrolíferos

Serviços

Isete

Avelab

Medicapilar