O betão que promete ser um elemento de mudança

Perante a situação de emergência climática em que o mundo se encontra e as metas a que Portugal está sujeito como membro da União Europeia, a indústria cimenteira e do betão assumiu papel de destaque e procura ser uma parte ativa da solução. Por isso os seus representantes lançaram em 2021 o Roteiro da Indústria Cimenteira para a Neutralidade Carbónica 2050" e apontam para medidas efetivas que contribuam para um futuro mais sustentável.

O panorama português, as metas definidas, e o que está ser feito para cumprir esse propósito foram os grandes temas em discussão na conferência “Cimentar o Futuro – o Novo Bauhaus Europeu”, organizada pela ATIC em parceria com o Expresso, e que conta também com a participação da APEB, APFAC e ANIPB, com pistas e dados importantes para percebemos o que vai mudar nos bairros e construções que nos rodeiam.

Moderada pela jornalista da SIC Marta Atalaya, o evento contou com a presença de Luís Fernandes, presidente da ATIC e CEO da CIMPOR Portugal e Cabo Verde; Carlos Zorrinho, deputado ao Parlamento Europeu; Anabela Silva, diretora de Serviço da Política Empresarial na Direção Geral das Atividades Económicas​; Isabel Lança, presidente do Conselho Diretivo da Região Centro da Ordem dos Engenheiros​; Jorge Reis, diretor-geral da APEB​; Paulo Ferrão, professor catedrático do IST e membro da Missão da UE “Climate Neutral and Smart Cities”; Carlos Mineiro Aires, presidente do Conselho Superior de Obras Públicas; Fernando Alfaiate, presidente da Estrutura de Missão ‘Recuperar Portugal’ ​; Filipa Roseta, vereadora da Habitação e Obras Municipais da Câmara Municipal de Lisboa​; Luís Goucha, presidente da APFAC​; Maria da Graça Carvalho, deputada ao Parlamento Europeu; Mário Lacerda, vice-presidente da ANIPB; Otmar Hubscher, vice-presidente da ATIC e CEO da SECIL; e Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.

nuno fox

Conheça as principais conclusões da conferência:

Compromisso com descarbonização

“A descarbonização é fundamental para atingir” os objetivos, acredita Luís Fernandes.

Por isso é que o roteiro adotado pela indústria cimenteira implica melhores práticas e um uso mais eficiente de materiais para que as emissões sejam reduzidas.

O consenso é que só com um compromisso sustentável sério é que a indústria poderá competir e sobreviver.

Sinergias

Os diferentes agentes do sector devem unir-se e perceber que o único caminho é criarem mais sinergias e entendimentos.

"Nada disto funciona de forma isolada", aponta Isabel Lança.

Sem esquecer que “há aqui um esforço tremendo a fazer”, nas palavras de Paulo Ferrão.

Economia circular

“A indústria sabe que se não se adaptar é uma questão de tempo”, garante Carlos Mineiro Aires.

A utilização mais eficaz de materiais e a implementação de inovações tecnológias que permitam fazer cimento e betão mais amigos do ambiente e mais facilmente reutilizáveis são elementos vistos como essenciais.

“A economia circular é uma responsabilidade, não é uma obrigação”, acrescente Luís Goucha.

Pensar no urbanismo