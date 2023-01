A luta por um futuro mais inclusivo é aqui

Em contextos de grande vulnerabilidade económica e social é essencial dar apoios e ferramentas às crian­ças para que algo de substancial mude na sua realidade e no seu futuro. E é esse caminho que as 34 associações apoiadas pelo Prémio Infância (que pode conhecer em baixo) procuram trilhar com €1,3 milhões.

A finalidade é apoiar projetos que quebrem o ciclo de pobreza, facilitem o desenvolvimento na infância e adolescência e potenciem a família. É o caso do ASTA — Active Sport Talent for All, apresentado pela Talentos de Campeão — Associação Desportiva, em Vila Nova de Gaia, e que se baseia no “desenvolvimento de atividades desportivas de promoção da saúde e inclusão social em crian­ças e jovens que vivem em contextos de vulnerabilidade psicossocial, familiar, escolar ou económica”, explica o gestor de projetos João Silva. Serão promovidas “mais de 150 atividades ao longo do projeto, que incluem treinos semanais personalizados em quatro desportos diferentes: dança, futebol, natação e xadrez”. Os €37.130 recebidos darão corpo ao projeto, com a preocupação de o “impacto gerado não se desvanecer no período previsto de financiamento”.

A partir de Ponta Delgada, a Solidaried’arte — Associação de Educação e Integração pela Arte e Desenvolvimento Cultural Social e Local pretende capacitar profissionais para potenciar as competências cognitivas, emocionais e sociais de crianças dos 3º e 4º anos. Como? Através de projetos como o Fantoche Não És!, que apresenta “uma intervenção especializada utilizando o tea­tro de marionetas enquanto ferramenta” para abordar “temas como autoestima, emoções, regulação emocional, tomada de decisão, entre outras”, explica a gestora de projetos Carmen Bettencourt. O prémio de €21.500 “será aplicado na criação, versão digital, do programa”, que terá o nome de Bem Me Quer(o)!. “Para este efeito, será criado um conjunto de cinco histórias, dinamizadas com marionetas.”

Pelo seu lado, a Confiar — Associação de Reinserção Social recebeu €82.760 para o projeto ESCADA, de “acompanhamento das crianças filhas de mães reclusas, que se encontrem, ou não, a residir com estas na Casa das Mães do Estabelecimento Prisional de Tires, e às próprias mães, com vista ao seu desenvolvimento pessoal e emocional, à promoção de competências parentais, à adoção de competências pró-so­ciais, bem como à reparação das relações familiares”, revela a coordenadora executiva, Carolina Viana. Tudo numa “perspetiva de proteção, combate à exclusão e à vulnerabilidade, de reparação das relações familiares e de rompimento com o ciclo de conflito com a lei no seio familiar”.

Alerta: em risco e mais expostas

O perigo de pobreza das crianças é elevado e as ameaças de segurança multiplicam-se

Os perigos estão ao virar de cada esquina, e a situação social de uma parte significativa da camada infantil da população portuguesa não dá margem para procrastinar. De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, 22,9% das crianças — o que corresponde a cerca de uma em cada quatro — com menos de 18 anos vivia, em 2021, em situação de pobreza ou exclusão social, o que, apesar de nos colocar abaixo da média da UE de 24,4%, revela uma situação preocupante, até porque o organismo europeu salienta que entre as consequências está, entre outras, uma ­maior dificuldade em conseguir bons resultados escolares.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, 123 mil crianças em Portugal vivem em pobreza extrema e a taxa do risco de pobreza das crianças em famílias monoparentais é de 30%, e os efeitos são claros. “A pandemia teve efeitos muito perversos. Vê-se, por exemplo, na educação”, explica Dulce Rocha, presidente do IAC — Instituto de Apoio à Criança, “com as crianças mais desfavorecidas a não conseguirem acompanhar” o ritmo e muitas a serem mais “submetidas a maus-tratos”.

A abordagem nem sempre é fácil, mas a responsável considera que “é sempre possível que um olhar preocupado com os direitos humanos consiga melhorar as situações”. Ao mesmo tempo, pede “ao Estado para se abrir mais à sociedade civil”, porque as “associações no terreno estão mais próximas dos problemas”, e não queremos ter “soluções iguais àquelas que existiam há 40 anos”. E real­ça: “O percurso marginal pode ser interrompido se investirmos em respostas mais humanizadas.”

Distinguidos com o prémio infância

ADICE — Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde ADICE — Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde

Ajudaris — Associação de Solidariedade Social

Associação Academia do Johnson Semedo

Associação Aprender em Parceria — A PAR

Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel

Associação de Ajuda ao Recém-Nascido

Associação de Solidariedade Social do Alto Cova da Moura Associação de Solidariedade Social do Alto Cova da Moura

Associação Grão Vasco

Associação No Bully Portugal

Associação Passa Sabi

Associação Terra dos Sonhos

Candeia, Associação para a Animação de Crianças e Jovens

CCTC — Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS

Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola nº 10

Centro Doutor João dos Santos — Casa da Praia

Centro Social Paroquial do Campo Grande

CiRAC — Círculo de Recreio, Arte e Cultura de Paços de Brandão

Clube Desportivo Paços de Brandão

Confiar — Associação de Fraternidade Prisional — Portugal

Epic Student — Associação

Fundação Infantil Ronald McDonald

Lar de Nossa Senhora do Livramento

Mundo A Sorrir — Associação de Médicos Dentistas Solidários

ONGD MÃO NA MÃO — Associação Crianças do Mundo

ProChild CoLab Against Poverty and Social Exclusion — Association

Qualificar para Incluir, Associação de Solidariedade Social

Santa Casa da Misericórdia da Covilhã

Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho

Sê Mais Sê Melhor — Associação para a Promoção do Potencial Humano

SEVERI — Associação Cultural de Expressão Dramática de Sever do Vouga

Solidaried’arte — Associação de Educação e Integração pela Arte e Desenvolvimento Cultural Social e Local

Talentos de Campeão — Associação Desportiva

Universidade Católica Portuguesa

Vida Norte

PROJETO SOLIDARIEDADE

O Expresso associa-se pelo terceiro ano consecutivo ao BPI/Fundação “la Caixa” para debater os desafios da solidariedade, do terceiro sector, das instituições que apoiam a infância, os jovens, os adultos, os seniores, as populações em zonas rurais e as pessoas com deficiência.

Textos originalmente publicados no Expresso de 13 de janeiro de 2023